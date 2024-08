Trofeo “Borreani”, Omar Leo carica la S.F. Loano: “In Eccellenza possiamo toglierci grandi soddisfazioni”

Loano. In occasione del Trofeo “Borreani”, vinto proprio dalla San Francesco Loano, Omar Leo ha raccontato il periodo di preparazione dei rossoblù al campionato di Eccellenza.

L’ex Imperia, reduce da una promozione in Serie D con i nerazzurri e da diverse esperienze locali alle spalle, è uno dei colpi di mercato migliori del sodalizio in questa sessione estiva: “Partite di oggi dimostrano che abbiamo iniziato con il piede giusto. Stiamo lavorando molto bene in settimana. I risultati sul campo per il momento si vedono. Queste sono amichevoli, quando arriveranno le partite ufficiali dovremo dimostrare ancora di più quello che stiamo facendo vedere“.

E gli obiettivi stagionali? “Fare il meglio possibile in campionato. La rosa è molto competitiva così come il campionato. Penso però che con la rosa che abbiamo possiamo toglierci grandi soddisfazioni, forse anche meglio di quanto si aspettano gli altri. Ci sono tanti giovani bravi che hanno già giocato tante partite tra i più grandi. In più ci sono giocatori di esperienza che può sicuramente apportare quel valore in più. È una coesione che finora sto vedendo che sta funzionando bene”.

Infine Leo parla di Cristian Cattardico e, in modo particolare, della sua metodologia all’interno dello spogliatoio: “Il mister sta puntando sul ricreare la coesione presente lo scorso anno. Questo era un gruppo ben consolidato, i nuovi innesti devono amalgamarsi ma vedo che le cose stanno andando bene. L’obiettivo del mister è creare il gruppo, poi il gruppo abbinato al gioco fa vedere i risultati sul campo“.