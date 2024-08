Treni, l’attacco di Linea Condivisa: “Il contratto di servizio è veramente vantaggioso per i viaggiatori?”

Liguria. “Esprimiamo forti preoccupazioni riguardo al contratto di servizio stipulato tra Regione Liguria e Trenitalia, evidenziando un grande squilibrio a sfavore dell’utenza. Fin dal 2018, abbiamo denunciato le criticità di questo accordo, che prevede una durata di 15 anni, una scelta anomala rispetto ai contratti precedenti, giustificata solo dalla decisione di Trenitalia di fornire nuovi treni. Questa decisione, presa prima della firma del contratto con Regione Liguria, rappresenta un’iniziativa d’impresa in cui la Regione non è intervenuta, accettando a scatola chiusa il nuovo materiale proposto da Trenitalia. Inoltre, la modifica alla legge regionale sul trasporto pubblico locale, operata dal Presidente Toti, ha permesso a Trenitalia di mantenere la proprietà sui nuovi treni, lasciando la Regione in una posizione di debolezza nel caso si volesse coinvolgere un diverso operatore o realizzare un affidamento “in-house” alla scadenza del contratto”.

Così Gianni Pastorino, capogruppo Linea Condivisa in Consiglio regionale.

“Per i prossimi quindici anni, la nostra regione subirà aumenti tariffari medi del 3% all’anno, partendo già da una delle tariffe ferroviarie più care d’Italia per costo al chilometro. La vera domanda che ci poniamo è: servivano nuovi treni o più treni? A fronte di questi extra-costi per l’utenza, il servizio erogato annualmente è fermo da parecchi anni. Nei casi in cui si è potenziata la circolazione, si è provveduto a tagliare su altre tratte, peggiorando e concentrando il servizio. Nella stessa Genova, i treni circolanti tra Nervi e Voltri vengono sospesi durante il periodo estivo, con un notevole peggioramento del servizio”.

“Vogliamo ribadire che il Contratto di Servizio non rappresenta qualcosa di estremamente complesso o una mera formalità burocratica, ma è la causa di tutti quei piccoli e grandi disagi che vengono sperimentati e denunciati quotidianamente da coloro che si spostano nella nostra regione e lungo le tratte interregionali – si legge nella nota – Sono ormai cronici i ritardi e le cancellazioni lungo la linea Genova – Acqui Terme, dove i comitati denunciano da anni la vera e propria difficoltà di spostarsi mediante il treno sulla tratta. I problemi sono molteplici in tutta la regione: spesso i treni utilizzati risultano di capienza non sufficiente al volume di persone viaggianti, e numerosi sono i cosiddetti “buchi d’orario” in cui prendere un treno risulta impossibile perché non vengono fatti circolare”.

“Continueremo a monitorare la situazione e a lottare per un servizio di trasporto pubblico che sia veramente vantaggioso per tutte le persone” conclude.