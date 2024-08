Tpl, un lettore: “Servizio pubblico sempre più scadente, dove sono i mezzi nuovi?”

Servizio pubblico sempre più scadente.

Siamo partiti da Piazza Mameli con la linea 9 subito il mezzo dava problemi non aveva accelerazione probabilmente non entrava la marcia. L’autista ha dovuto arrivare con fatica al deposito, dove abbiamo sostituito il mezzo con il numero 5208.

Tuttavia, anche questo mezzo ha avuto problemi: non si chiudevano tutte e tre le porte e alcuni passeggeri hanno dovuto aiutare l’autista a chiuderle a mano a ogni fermata. Ora arrivati a Vado Ligure siamo dovuti scendere tutti. E dopo una sosta di circa 6 minuti l’autista e riuscito a chiudere le porte quindi nuovamente tutti a bordo.

Mi chiedo dove siano tutti i mezzi che l’azienda afferma di aver acquistato. La cerimonia in piazza è stata certamente bella, ma oltre vedere due mezzi elettrici sulla linea 5 non se ne vedono altri di nuovi.

[AGG] ore 18.24 arrivati all’altezza del mare Hotel in via Nizza siamo dovuti scendere tutti perché il mezzo non funziona e rientra di deposito.