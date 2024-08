Savona. Procedono i lavori all’interno di Palazzo Santa Chiara a Savona. Sono in corso i lavori di consolidamento e si concluderanno entro la prossima primavera. Grazie all’apertura del cantiere sono state scoperte numerose costruzioni di epoca precedente alla fase roveresca. I ritrovamenti sono mostrati nelle foto scattate questa mattina durante il giro che abbiamo fatto all’interno del palazzo accompagnati dal sindaco Marco Russo, l’assessore Ilaria Becco, il direttore dell’impresa Paolo Nassano e gli architetti della società che ha preparato il progetto Benedetta Grigoli e Loredana Fracchia.

“Abbiamo organizzato questo incontro per raccontare come sta andando avanti il cantiere e presentare alcune cose emerse nel corso dei lavori – ha spiegato il sindaco di Savona Marco Russo – ancora oggetto di approfondimento e studio. Questi ritrovamenti impreziosiscono ulteriolmente un complesso già molto prestigioso anche nell’ottica di far diventare questo luogo l’hub culturale del nord ovest”.

Diverse le sorprese: un pozzo ottagonale nello spazio della chiesa delle Clarisse sul lato destro del palazzo (entrando dal lato del Duomo) e l’arco della chiesa che si vede dal primo piano, nel piano fondi che si affaccia su Vico del Marmo è emerso un reperto che potrebbe risalire all’epoca romana (ancora da confermare), un soffitto ligneo chiamato a regolo per convento (uno dei pochi in Liguria), due parapetti di epoca roveresca che saranno mantenuti nel locale chiamato “salotto biblioteca” al piano terra. “Se dovesse essere confermato che il resto risale all’epoca romana – evidenzia l’assessore Becco – sarebbe un tassello molto importante per la storia della nostra città”.

I tempi di fine lavori verrà rispettato: “Ci possono essere delle variazioni intermedie al cronoprogramma, ma entro marzo 2026 il cantiere sarà finito “, ha aggiunto il sindaco.

Questo palazzo storico nel cuore di Savona, collegamento tra il centro città e la Darsena a meno di un anno e mezzo dalla data fissata per il termine dei lavori. Palazzo Della Rovere dovrebbe diventare un polo culturale con biblioteca (di 3800 metri quadrati), aree di lettura, caffetteria, aule studio, laboratori e spazi a uso pubblico. I lavori dovranno essere conclusi entro marzo 2023.

guarda tutte le foto 28



Savona, tour dentro Palazzo Della Rovere

Il progetto nasce dalla volontà di conciliare la necessità di accogliere i servizi e le collezioni presenti nella biblioteca Barrili con le nuove esigenze culturali e sociali. Per fare questo si realizza un complesso ibrido e polifunzionale che deve poter vivere vite differenti per attività, orari, modalità di gestione, nell’ottica della massima flessibilità d’uso. Si valorizza la posizione strategica di Palazzo della Rovere, che rappresenta una sorta di cerniera tra la città antica e le aree della Darsena.

L’iter è partito il 23 luglio del 2013 con l’approvazione del programma di valorizzazione. Il 31 luglio 2018 l’approvazione definitiva che prevedeva che la struttura diventasse il polo culturale della città di Savona. Infine, il percorso progettuale è stato sviluppato durante numerosi incontri tenuti tra marzo e ottobre 2021.

Il palazzo verrà riaperto al pubblico dopo anni di chiusura. Per la prima volta le porte vennero chiuse negli anni ’80 quando l’allora questore Sgarra adottò la decisione per motivi di sicurezza (erano gli anni di piombo), e da allora il cortile interno è rimasto inaccessibile. Rimase utilizzabile l’accesso di via Pia esclusivamente per le auto della polizia fino al trasferimento della Questura, momento dal quale iniziò l’abbandono. Negli ultimi anni i tentativi fatti per riuscire a tenere aperti i cancelli ma non sono andati a buon fine. Ora basterà aspettare la primavera del 2026 per poter frequentare e vivere questo gioiello nel cuore della città.