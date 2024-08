Tour del consigliere regionale Angelo Vaccarezza in valle Orba: tappe a Urbe e Sassello

Urbe. Ieri breve tappa in Valle Orba del consigliere regionale Angelo Vaccarezza per incontrare il sindaco di Urbe Fabrizio Antoci ed il presidente del consiglio comunale Lorenzo Zunino.

Vaccarezza era già stato in visita qualche settimana fa “per ascoltare le esigenze del paese in merito a strade, difesa e sicurezza del suolo. La Provincia di Savona, lavorando in sinergia con il Consigliere, pochi giorni fa ha trasmesso all’amministrazione orbasca un cronoprogramma dettagliato, ricco di interventi, programmati per essere completato nel giro di tre anni. Alcuni di questi però necessitano di un anticipazione nel cronoprogramma”.

“Fra questi – ha dichiarato Vaccarezza – due quelli che meritano di essere rivisti nei tempi di realizzazione per quel che riguarda le strutture di sicurezza poste sul lato a valle delle Strade Provinciali: la 53 e la 40, quest’ultima posta a ridosso della diga il cui ammaloramento mette a serio rischio la sicurezza e l’incolumità della cittadinanza”.

Il consigliere si è poi fermato a Sassello per incontrare Marco Dabove e Lia Zunino: “Marco e Lia sono prima di tutto amici e persone che stimo moltissimo – ha commentato – la scelta di Marco di dimettersi dalla carica di Sindaco merita rispetto, anche se forse in parecchi dovrebbero farsi un esame di coscienza. Auguro a Sassello nella prossima tornata elettorale di trovare ancora persone come Marco e Lia che abbiano voglia di mettersi come loro a disposizione della comunità, e magari questa volta si rendano conto che persone così non ce ne sono molte, e non li mettano in condizione e gettare la spugna”.