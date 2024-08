Toti libero, il primo post social sa già di campagna elettorale: “Ora tocca ai cittadini decidere la sorte della Liguria”

Liguria. Durante gli 86 giorni trascorsi agli arresti domiciliari, ovviamente, Giovanni Toti non ha potuto comunicare con l’esterno in alcun modo, salvo attraverso il suo avvocato Stefano Savi. Non stupisce quindi che la prima mossa mediatica da uomo libero, oltre ad avere risposto al citofono ai giornalisti, sia stata quella di pubblicare un post sui social.

“Sono mancato per un po’, e soprattutto mi siete mancati tanto. Grazie mille a tutti coloro che in questi 86 giorni tramite la famiglia, l’avvocato, e in ogni modo possibile, mi hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza. È stato il maggior conforto in questi giorni bui“, esordisce l’ex presidente della Regione, nuovamente libero dopo l’accoglimento dell’istanza da parte della gip.

Che poi prosegue rivendicando la politica portata avanti negli anni di governo e in un certo senso anche le azioni che gli sono state contestate dai pm: “Ci difenderemo da ogni accusa, con la coscienza a posto di chi non ha mai intascato un centesimo dei liguri, ma lasciamo una Liguria più ricca: di lavoro, di opportunità, di speranze – scrive – quello che è accaduto in questi tre mesi è un processo alla politica: ai finanziamenti, trasparenti e legali, agli atti, anch’essi legali e legittimi, che abbiamo ritenuto necessari e utili a far crescere la nostra terra”.

“Tutto questo sarà tema di confronto in tribunale – sottolinea – soprattutto spero sia oggetto di vera e definitiva riflessione della politica. Della politica tutta o, almeno, di coloro che non ritengono di usare opportunisticamente la giustizia a scopo politico. Mai come in questo caso l’autonomia della politica, la sovranità popolare, il suo finanziamento trasparente, la sua possibilità di indirizzare lo sviluppo e la crescita sono stati al centro del confronto tra la giustizia e il potere sovrano che discende dal popolo”.

Poi un passaggio sui diversi ruoli di giustizia e politica: “I magistrati interpretano le leggi ma la politica quelle leggi le fa. L’autonomia della politica, come quella della giustizia, dovrebbero essere un patrimonio di tutti”.

E un attacco agli avversari politici: “Difficile sperare consapevolezza da chi riempie le piazze di luglio (riempie, insomma…), festeggiando l’aiuto arrivato. Ho fiducia in chi crede nella democrazia liberale e spero colga queste vicende come un definitivo campanello che suona per ricordare l’inerzia di troppi anni”.

Infine, la conclusione, l’appello alla partecipazione in vista delle elezioni regionali: “Mi sono dimesso, richiamando tutti voi al voto, perché ora tocca ai cittadini decidere invece la sorte della nostra terra: andare avanti con la Liguria protagonista che abbiamo costruito, o consegnarla alla cappa grigia dell’ipocrisia, della cultura del sospetto, dell’immobilismo, della doppia morale capace di oscurare già in questi giorni anche il fulgido sole di agosto. Sarebbe un futuro che, se possibile, appare già peggio del passato che ci siamo lasciati alle spalle. Un abbraccio a tutti, che spero di darvi fisicamente nelle prossime ore. Viva la Liguria. Viva la libertà”.