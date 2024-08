Toti esulta con i fedelissimi su WhatsApp: “Evviva”. Il cdx lo riaccoglie: “Ottima notizia, ora al lavoro”

Liguria. I primi a varcare il cancello della villetta di Ameglia, in località Cafaggio, sono i militari della guardia di finanza, alle 12.30, per notificare la revoca degli arresti domiciliari decisa dalla gip Paola Faggioni. Pochi minuti dopo la macchina guidata dall’autista Emanuele Guy con quella che era la segretaria politica del presidente, Marcella Mirafiori. Quindi, arrivando a piedi dalle vicinanze, l’assessore e amico Giacomo Giampedrone insieme a Jessica Nicolini, ex portavoce, oggi membro dello staff della giunta. Giovanni Toti è ufficialmente un uomo libero e i suoi collaboratori più fidati l’hanno immediatamente raggiunto.

“È un sacrificio grande ma oggi siamo contenti – dice Giampedrone ai numerosi giornalisti e operatori che attendono da stamattina sotto il sole cocente -. Credo che oggi il presidente sia felice dopo ottanta giorni che sono stati duri per tutti noi. Quindi un grande dispiacere per aver lasciato un lavoro che stavamo facendo credo in maniera egregia, ma anche tanto orgoglio per rivendicare tutto quello che abbiamo fatto. Sarà una giornata di lavoro, oltre che di piacere per non avere i tempi che ci ha dato la guardia di finanza negli incontri, molto risicati. Poi credo che domani avrà una fitta agenda politica, personale e amministrativa”.

La prima reazione di Toti dopo la notizia della revoca degli arresti domiciliari è un “Evviva” nella chat WhatsApp con assessori, comunicatori e membri dello staff, con tanto di pioggia di cuoricini in risposta, seguito da una faccina che ride. “Il suo telefono funziona, mi ha detto che sta aspettando – conferma Giampedrone -. Ora salgo, direi che è arrivato il momento di andare ad abbracciarlo”.

Appena andata via l’auto civile della guardia di finanza i cronisti suonano il citofono che riporta il cognome della moglie, Magri. “Giovanni, scendi a dirci qualcosa?”. “Tra un pochino, adesso fatemi un attimo finire con gli avvocati“, la risposta. Le prime riflessioni Toti le ha affidate a un post su Facebook in cui parla di “processo alla politica” e invita gli cittadini a scegliere tra “Liguria protagonista” e “immobilismo”. Insomma, anche lui è già entrato in campagna elettorale.

Ci sarà una Lista Toti alle regionali? “Non lo so, adesso salgo e sentiamo – ribadisce Giampedrone -. Il nostro impegno è stato mantenere alta l’attenzione sulla lista, sul presidente e sul lavoro fatto. Abbiamo detto che, una volta che il presidente sarebbe stato di nuovo con noi, avremmo deciso il futuro della lista, della coalizione e dei candidati”. Nelle prossime ore inizierà un nuovo giro di incontri politici, stavolta in totale libertà.

Nel primo pomeriggio Toti dovrebbe uscire dalla sua villetta e fermarsi brevemente a parlare coi giornalisti, mentre domani dovrebbe essere organizzata una conferenza stampa a Genova.

E le reazioni di stampo politico, in particolare dal centrodestra non sono tardate ad arrivare, facendo filtrare soddisfazione per la liberazione.

“Sono contento che Giovanni Toti sia tornato libero. Rimane la constatazione che sia stato costretto a scegliere tra libertà individuale e dimissioni. Un precedente con modalità anomale per l’assetto democratico del nostro Paese, a ogni livello”, ha affermato in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.

“Accogliamo positivamente la notizia relativa alla revoca della misura cautelare nei confronti di Giovanni Toti, persona con la quale abbiamo lavorato bene in queste due legislature in Regione. Dopo anni di immobilismo, il centrodestra ha dato nuova linfa alla Liguria e tornare indietro sarebbe deleterio per il nostro territorio. Ora attendiamo di fissare un incontro per fare, finalmente, il punto politico insieme”, hanno dichiarato in una nota il coordinatore regionale ligure di Fratelli d’Italia, Matteo Rosso, i parlamentari liguri Gianni Berrino e Maria Grazia Frijia, gli assessori regionali Simona Ferro e Augusto Sartori e i consiglieri regionali Stefano Balleari e Veronica Russo.

Infine, il “bentornato” della Lista Toti: “Grande soddisfazione per un momento tanto atteso. Speriamo finalmente gli sia dato modo di concentrarsi sulla propria difesa e sulla tutela dei propri diritti. La sua forza e il suo coraggio sono stati un esempio per tutti noi e siamo certi che continuerà a dimostrare la stessa determinazione anche in futuro. La Lista Toti è al suo fianco e lo sostiene in questo percorso. Attendiamo con impazienza il momento in cui potremo rivederlo per affidargli nuovamente le redini del suo partito, certi che la sua guida sarà ancora una volta fondamentale per il nostro futuro”.