Torna il “Karaoke Itinerante” dell’alassino Giacomo Aicardi: si canta in piazza a Pietra Ligure

Pietra Ligure. Dopo il grande successo della prima edizione in piazza Partigiani ad Alassio, il “Karaoke Itinerante” dell’alassino Giacomo Aicardi (QUI la sua incredibile performance a New York) approda a Pietra Ligure, nella splendida cornice di piazza San Nicolò.

L’appuntamento è fissato per venerdì 16 agosto, alle 21,30: ci saranno tanti concorrenti che saliranno sul palco dandosi battaglia a colpi di canzoni che hanno scritto la storia delle musica italiana ed internazionale, fino ad arrivare alle hit che compongono le classifiche di oggi.

Oltre ai concorrenti, lo stesso Aicardi, ideatore e presentatore del format, pescherà direttamente dal pubblico altri partecipanti che avranno l’occasione di esibirsi e condividere momenti emozionanti e di grande divertimento.

Per aumentare il coinvolgimento degli spettatori sarà allestito sul palco un maxischermo sul quale verranno proiettati i testi delle canzoni. Inoltre, durante il corso della serata, sulla pagina Instagram di “Karaoke Itinerante” verrà indetto un televoto, in cui il pubblico potrà scegliere la propria esibizione preferita ed eleggere la vincitrice o il vincitore dell’evento.

“Per noi è un onore portare il nostro progetto nella splendida piazza di Pietra Ligure, – ha dichiarato Aicardi. – La prima edizione ad Alassio ci ha dato molta carica ed è riuscita perfettamente nell’intento prefissato: organizzare un evento celebrativo per la musica, in cui il pubblico multigenerazionale si senta parte di un insieme condividendo l’amore per le canzoni. È stato indimenticabile vedere tanti ragazzi trascorre la serata in compagnia di bambini e persone più adulte, divertendosi in maniera sana. Questa è la bellezza della musica, che crea ponti ed unisce come nient’altro”.

L’evento è ad ingresso libero. Per partecipare come concorrenti agli eventi e per avere informazioni (QUI la pagina Facebook di “Karaoke Itinerante”), è possibile contattare la seguente mail: karaokeitinerante@gmail.com oppure il numero di telefono +39 3662470014.