Torna afa e umidità in Liguria e nel savonese, il picco il 30 agosto

Liguria. Il transito di una anomalia nella giornata odierna e domani porterà condizioni di momentanea instabilità sulla regione con possibili rovesci specialmente sui rilievi e locali isolate raffiche di vento. Condizioni più stabili per la ripresa del campo di alta pressione da giovedì con un nuovo aumento delle temperature massime.

Ma secondo Arpal sarà la giornata di venerdì 30 agosto che segnerà il ritorno di afa e umidità con conseguente disagio fisiologico specie nei centri abitati e nelle vallate poco ventilate. Il caldo, comunque, si fa sentire anche oggi con condizioni meteo più instabili, con raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 100 Km/h (in attenuazione durante la giornata).

E per domani, giovedì 29 agosto, si prevedono anche possibili rovesci sui rilievi.

La protezione civile informa che da oggi 28 agosto a venerdì 30 agosto è prevista un’ondata di calore di livello 1, ossia il bollino giallo. La temperatura massima percepita, in queste tre giornate, sarà di 34 gradi a fronte di una massima alle 14 di 32 gradi.

Il consiglio, in particolare per i soggetti più fragili, è sempre quello di non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua, fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci.