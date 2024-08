Toirano, Vaccarezza: “La protezione civile deve avere una sede qui, il Comune deve trovare una soluzione”

Toirano. “In occasione della Festa di San Rocco sono stato a Toirano dove ho incontrato, insieme all’amico Giuseppe De Fezza, il direttivo della Protezione Civile toiranese, che sta vivendo una situazione che ha del paradossale. La Protezione Civile, che nel 2024 compie il suo decimo anno di attività, oggi avrebbe avuto la concreta prospettiva di trovare una casa con spazi adeguati ai membri e allo stallo dei mezzi, che necessitano di poter essere tenuti in condizioni ottimali per esser pronti all’utilizzo”. Dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Angelo Vaccarezza.

“L’amministrazione precedente aveva infatti già destinato ai Volontari un immobile unitamente alle risorse (50mila euro) destinate alla sua riqualificazione; la nuova amministrazione, annullando gli atti relativi, li ha lasciati non solo senza risorse ma, anche, senza una sede. Ad oggi la Protezione Civile è costretta a traslocare nella vicina Loano che si è resa disponibile. Nel ringraziare l’Amministrazione di Loano per il gesto, è evidente che questa non possa essere la soluzione definitiva. Il Comune di Toirano deve trovare una soluzione”.

“La Protezione Civile deve avere una sua casa e questa casa non può essere altrove: è un presidio fondamentale per il territorio e, soprattutto, in una stagione a rischio come questa, la comunità non può permettersi di trovarsi in emergenza e non avere le risorse umane e i mezzi per affrontarla. La Protezione civile di Toirano conta 23 membri: 9 di questi hanno già rassegnato le dimissioni. Persone che hanno dedicato il loro tempo allo studio e alla formazione che ora si vedono umiliati dalla decisione di cancellare quello che per loro è ben più di un semplice edificio. Le Istituzioni devono tutelare i nostri Volontari, la Protezione Civile di Toirano deve avere una casa”, conclude.