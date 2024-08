Toirano, ordinanza del sindaco per limitare l’uso dell’acqua potabile

Toirano. Il sindaco di Toirano Marco Bertolotto ha messo un’ordinanza per limitare l’utilizzo dell’acqua potabile sul territorio comunale.

Il provvedimento è stato emesso sulla base di una comunicazione giunta dalla Servizi Ambientali (attuale gestore del servizio idrico integrato) che ha chiesto ai primi cittadini di diverse località del ponente savonese di assumere provvedimenti simili “a causa del consistente aumento della richiesta idrica nei momenti di maggior picco”.

“La carenza d’acqua si potrebbe manifestare in qualsiasi momento e soprattutto in determinate fasce orarie, generando molteplici disservizi alla collettività – si legge nel documento – pertanto è necessario preservare la maggior quantità di acqua potabile possibile per garantirne l’uso igienico/sanitario e produttivo, riducendo ogni impiego per scopi diversi”.

Bertolotto, dunque, ha disposto il divieto di utilizzo dell’acqua proveniente dalla rete idrica per il lavaggio di cortili e piazzali; il lavaggio di autoveicoli, con esclusione degli autolavaggi; il riempimento di piscine private, fontane ornamentali e vasche da giardino; l’irrigazione e annaffiatura di giardini e prati dalle 7 alle 22”.

Il divieto è in vigore dal 9 agosto e “fino a diversa comunicazione a seconda del futuro andamento della situazione generale”.

Le violazioni di tale ordinanza comportano una multa fino a 500 euro.