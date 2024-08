Toirano, De Fezza e Peroni: “Cambi di rotta di Bertolotto su progetti di precedente amministrazione per noi incomprensibili”

Toirano. “Il lavoro svolto dalla precedente amministrazione continua a portare ancora buoni frutti alla comunità di Toirano. Infatti, abbiamo appreso che è stato finanziato il progetto di riqualificazione di via Braida presentato dall’amministrazione De Fezza e che pertanto a Toirano arriveranno 668 mila euro da investire per il rifacimento della pavimentazione della suddetta via”. Lo affermano, in una nota, i consiglieri di minoranza di “Semplicemente Toirano” Giuseppe De Fezza e Cinzia Peroni.

“Confidiamo nella buona gestione di questa importante somma di denaro da parte della nuova amministrazione Bertolotto e speriamo che tale somma venga investita per tale progetto, in quanto, siamo tutti consapevoli che purtroppo via Braida ha degli importanti vizi e difetti costruttivi a livello di pavimentazione; la via è ormai diventata impraticabile ed anche pericolosa, soprattutto per gli anziani; ciò, a causa dei sanpietrini instabili e del pessimo stato dei sottoservizi che contribuiscono, a causa delle perdite presenti nelle tubature, a svuotare il compromesso sottofondo stradale. Considerato che l’iniziativa di partecipare al bando era il frutto di numerosi incontri con gli abitanti di via Braida e che tale intervento era stato valutato dalla precedente amministrazione come urgente ed indifferibile non vorremmo, che come purtroppo già successo per il finanziamento di rigenerazione urbana del centro storico e per il finanziamento della ristrutturazione dell’ex agricola da destinare in parte a centro ragazzi ed in parte alla protezione civile, l’attuale amministrazione dirottasse tali somme in altre situazioni meno urgenti e prioritarie per il nostro paese”.

“Relativamente a questi cambi di rotta di Bertolotto, possiamo comprendere parzialmente la prima scelta ovvero rinunciare alla riqualificazione del Borgo a favore del restyling del Parco Rosciano, così come ci è stato anticipato dal sindaco in consiglio comunale; tuttavia, stiamo attendendo gli atti di giunta per meglio comprendere come spenderà oltre 200 mila euro in un parco giochi. Sinceramente ci sembrano un po’ tanti; come già detto in consiglio comunale la riteniamo una scelta politica – forse perché non si vuole dare merito di queste opere alla precedente amministrazione; queste mosse di pieno sapore politico vanno a discapito della comunità; infatti la rigenerazione urbana del Borgo medievale di Toirano, che si fregia della Bandiera Arancione del Touring club, era un iniziativa per abbellire il centro storico con interventi volti ad ammodernare l’arredo urbano, l’illuminazione pubblica e per valorizzare il suo patrimonio storico, con il fine di renderlo più appetibile per i turisti e più fruibile per i cittadini”.

“E’ per noi incomprensibile, la seconda scelta politica ovvero quella di non investire sulla Protezione Civile e sul Centro ragazzi; di questo faremo battaglia in consiglio comunale. Infatti, la precedente amministrazione, con apposita delibera di giunta, aveva già stanziato i fondi necessari da investire nell’ex edifico agricola situato in via Ponte medievale; struttura che avrebbe ospitato la protezione civile ed il centro ragazzi, due temi a cui deve andare la massima attenzione da parte di chi amministra un comune come il nostro. Negli anni abbiamo sempre investito nella protezione civile quando nel 2014 Gianfranca Lionetti divenne sindaco, il gruppo era sottodimensionato e privo di dotazioni, negli anni è diventato un fiore all’occhiello al punto da diventare comune capofila di una convenzione con il Comune di Loano; i volontari con spirito di sacrifico si sono sempre dati da fare per tutelare la popolazione durante le emergenze meteo e non solo; questa scelta delinea la mancanza di visione da parte della nuova amministrazione e la poca sensibilità al tema di tutela dell’ambiente e di Protezione Civile, temi orami imprescindibili per un sindaco”.

“Sarà pertanto nostro impegno vigilare sulla buona gestione di queste ulteriori somme di denaro, derivanti dalla precedente amministrazione, nell’interesse dei cittadini e degli abitanti di via Braida”, concludono De Fezza e Peroni.