Terminato “Parole ubikate in mare”: 14.000 presenze in 21 serate con i più importanti autori in Italia

Savona/Albissola. E’ terminata la quattordicesima edizione di Parole ubikate in mare, il festival di attualità e di letteratura che ogni anno riempie le piazze di Albissola Marina e di Savona.

La manifestazione (organizzata dalla Libreria Ubik, dai Comuni di Savona e di Albissola Marina nell’ambito della Candidatura a Capitale della Cultura 2027, e con il sostegno di Bper Banca e NH Hotels) negli anni è ormai diventata la più apprezzata e seguita rassegna culturale a luglio e agosto non solo in provincia ma in tutta la regione.

Questa estate ha fatto registrare ben 14.000 presenze in 21 serate con autori tra i più importanti del mondo della letteratura, del teatro, del giornalismo in Italia. Anche questa edizione è stata quindi molto seguita e apprezzata. Piazze affollate (in alcuni casi oltre 800 persone a incontro, fino a toccare 1.500 persone per l’incontro con Travaglio), pubblico molto interessato, argomenti letterari, ma non solo.

Secondo Marco Russo Sindaco di Savona “è un festival che ogni anno cresce, unisce i due comuni, stimola le comunità, aggrega le persone intorno alla lettura. Un contributo fondamentale nella ricerca di ‘nuove rotte per la cultura’ e quindi per la candidatura a capitale italiana della cultura del comprensorio savonese”.

Secondo Gianluca Nasuti Sindaco di Albissola Marina “finisce una edizione che possiamo definire dei record. Quel piccolo seme, piantato 14 anni per per festeggiare don Gallo, è diventato un albero che ha radici molto solide nel nostro panorama culturale”.

Secondo Nicoletta Negro Assessore alla Cultura del Comune di Savona “è stata un’edizione straordinaria, con ospiti di altissimo livello ed una grande risposta della città. Una Savona che legge, che s’informa, che ha voglia di interrogarsi, è una Savona che diventa punto di riferimento di un territorio vasto ed è credibile”.

Significative anche le parole della Direttrice artistica della rassegna Renata Barberis: “Ogni sera mi sorprendo e mi conforto nel vedere le piazze piene di gente, e mi convinco sempre di più che la cultura è ‘cura’ e dà il suo significato alla vita di una comunità. Credere e sostenere la ‘rotta’ dei libri ha un’importanza sociale perché la lettura diffonde idee, stimola il pensiero e alimenta la democrazia”.

Nel corso della rassegna si è parlato di attualità con l’ex Presidente del Consiglio Mario Monti, con l’economista Carlo Cottarelli, il giornalista conduttore di Report Sigfrido Ranucci e il matematico Piergiorgio Odifreddi; si è discusso sulle guerre ora in corso in Palestina e in Ucraina con il Direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio; di statue e patrimonio culturale con il critico d’arte Tomaso Montanari.

Nelle serate si è discusso anche di altri temi: di fascismo e nazismo con lo scrittore Antonio Scurati, l’autore teatrale Stefano Massini, e lo scrittore Gioele Dix, della storia del Vajont con l’attore Marco Paolini, di cronaca giudiziaria con il giornalista Stefano Nazzi, di Africa con lo scrittore e comico Giobbe Covatta, di scienza con il divulgatore Massimo Polidoro, di inconscio e desiderio con lo psicoanalista Massimo Recalcati e di relazioni amorose con la psicoterapeuta Stefania Andreoli.

Ma come ogni anno, tante sono state anche le presentazioni di romanzi, con autori di grande prestigio: lo scrittore Maurizio De Giovanni, la conduttrice Rai Serena Bortone, l’attore Vinicio Marchioni, il comico Dario Vergassola, l’attrice Veronica Pivetti, l’autore televisivo Giacomo Papi, l’influencer Emma Galeotti.

Nel loro bilancio finale della manifestazione, così concludono il Sindaco Nasuti e l’Assessore Negro: “Arrivederci al prossimo anno, per sorprenderci, incuriosirci e stupirci ancora”.