Tassa di soggiorno, Scrivano (Upa): “Non può diventare uno strumento per ripianare i conti dei Comuni”

Provincia. “È pura follia pensare di permettere ai Comuni di aumentare la tassa di soggiorno giornaliera fino a 25 euro a persona. Così facendo, la tassa rischia di costare più di una notte in hotel”. Carlo Scrivano, direttore dell’Unione Provinciale Albergatori savonesi, non ha dubbi: la bozza del “decreto di agosto”, con cui il governo punta a riformare l’imposta di soggiorno nell’ottica di un quadro nazionale più omogeneo, va assolutamente rivista.

Il documento in discussione nel Consiglio dei ministri attualmente è in standby, ma il dibattito riprenderà a settembre. Nel frattempo, le categorie interessate, come Federalberghi e Confindustria Alberghi, hanno già manifestato forti perplessità riguardo alla modifiche che il governo sta esaminando.

“Non possiamo permettere che la tassa di soggiorno si trasformi da strumento di supporto al turismo a mezzo per ripianare i conti dei Comuni – chiarisce Scrivano -. Nel savonese, ad esempio, l’imposta viene utilizzata per migliorare i servizi, sviluppare nuovi prodotti turistici e promuovere il territorio. Così va bene, diversamente non ci stiamo”.

L’obiettivo del governo è chiaro: evitare la sperequazione, in modo tale che l’imposta di soggiorno non produca effetti disomogenei sui diversi territori. Nella bozza si introduce il criterio di gradualità per l’imposta di soggiorno: si prevede in sostanza un importo fino a 5 euro per pernottamenti con un costo inferiore a 100 euro, e fino a 25 euro per gli alberghi di lusso.

Il costo della tassa di soggiorno in Liguria varia a seconda del comune e della tipologia di struttura ricettiva. In generale, i valori oscillano tra 0,50 e 5 euro a persona per notte. Ad esempio, a Pietra Ligure il costo della tassa di soggiorno è pari ad un euro (i bambini sotto ai 12 anni non pagano). Un costo relativamente contenuto che, proprio per la sua moderazione, alcuni comuni savonesi starebbero considerando di aumentare.

Ma dove andrebbero a finire i soldi della nuova tassa di soggiorno? Una parte sarebbe destinata ai servizi legati al turismo, mentre un’altra andrebbe alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. E qui arriva il problema. Le associazioni di categoria contestano il vincolo di destinazione del gettito dell’imposta, che, secondo Scrivano, dovrebbe essere “una leva per il turismo”.

Anche Confindustria Alberghi non ha usato mezzi termini e ha messo subito in guardia il governo: “Le strutture ricettive non possono essere un ‘mero bancomat per i Comuni”.

Il 23 agosto, Carlo Scrivano parteciperà al meeting di Rimini, dove ribadirà la sua posizione sulla tassa di soggiorno, sottolineando che i proventi dovrebbero essere destinati ai servizi turistici e non per coprire i deficit dei comuni. Saranno presenti anche Gianluca Caramanna, deputato e membro della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, il presidente di Confindustria Alberghi Giorgio Palmucci e il vice-presidente nazionale di Federalberghi Giuseppe Roscioli.

Come detto, la questione della nuova tassa di soggiorno è attualmente sospesa. Il governo ha precisato che si tratta solo di un’ipotesi, anche perché i colloqui con le associazioni di categoria continueranno il mese prossimo. Certo è che se il governo intende incassare il sostegno delle associazioni del settore, dovrà sicuramente modificare la propria linea.