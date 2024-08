Tartaruga Caretta: a Laigueglia, Alassio e Finale incontri di divulgazione aperti ai cittadini

Provincia. Continua il monitoraggio sui quattro nidi di Caretta Arma di Taggia, Laigueglia, Alassio e Finale Ligure e prosegue in parallelo, l’opera di divulgazione e informazione di cittadini e turisti attraverso un ricco calendario di appuntamenti.

Sono previste alcune serate aperte a tutti per informare sulla biologia delle tartarughe marine della specie Caretta caretta, raccontare come si sono svolti gli eventi di nidificazione e condividere le procedure di gestione di questi eventi, con particolare riferimento a quello che ogni cittadino può fare per contribuire al buon andamento di un nido.

Ad Alassio l’appuntamento è per l’11 agosto. Realizzata con il Comune di Alassio e i biologi dell’Associazione Delfini del Ponente APS, la serata si terrà alle ore 21:00 in Piazza della Libertà ed è a partecipazione libera.

Il 19 agosto l’evento si svolgerà ad Arma di Taggia. Organizzato dal Comune di Arma di Taggia e dai biologi dell’Associazione Delfini del Ponente, si compone di due appuntamenti: alle ore 18:30 un laboratorio per bambini e alle ore 21 la serata divulgativa in Piazza Tiziano Chierotti.

Inoltre, negli infopoint allestiti presso le spiagge dove si trovano i nidi, i divulgatori ambientali dell’Ass. Delfini del Ponente sono disponibili in alcune giornate per fornire a chi è interessato tutte le informazioni sulla specie, sul nido e sul vademecum dei corretti comportamenti da seguire in caso di nidificazione.

L’attività di sensibilizzazione è prevista a Laigueglia nei seguenti giorni e orari:

14 agosto ore 17:00-19:00

15 agosto ore 8:30-9:30

Ad Alassio i divulgatori ambientali saranno presenti all’Info Point nei giorni e orari:

11 agosto ore 17:00-19:00

12 agosto ore 10:00- 12:00

14 agosto ore 11:00-13.00

A Finale, in collaborazione con l’Associazione Menkab, lunedì 12 agosto dalle 17.30 alle 19.00 i divulgatori ambientali saranno presenti nel punto informativo presso lo stabilimento Boncardo.

Anche ad Arma di Taggia sono previsti la prossima settimana diversi momenti divulgativi ma sono in via di definizione giorni e orari.