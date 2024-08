Tappa a Savona della campagna sulla sicurezza stradale della Polizia di Stato

Savona. Prosegue l’edizione 2024 della campagna nazionale di sicurezza stradale della Polizia di Stato “E…state con noi“, che accompagnerà il viaggio di quanti approfitteranno della bella stagione per raggiungere in auto le mete delle vacanze.

Domani sera (23 agosto) dalle ore 20, dopo aver toccato le più frequentate località turistiche italiane, la Lamborghini e tutta la carovana della Polizia Stradale faranno tappa a Savona, in Piazza Calabresi, dove – in collaborazione con il Comune di Savona – verrà allestito un grande villaggio dedicato alla sicurezza stradale.

Nell’occasione, i poliziotti della Polizia Stradale daranno a tutti, non solo ai più piccoli, consigli di sicurezza stradale attraverso attività multimediali come uno speciale simulatore di guida. Saranno presenti anche la Lamborghini, le moto e molte delle tecnologie in uso alla Specialità: dispositivi di alcol-test, drug-test e tele-laser.

La Polizia di Stato sarà presente anche con la nuova Volante Tonale della Questura e il gazebo con la strumentazione tecnica della Polizia Scientifica. In una piazza Calabresi che per una sera sarà interamente dedicata alla sicurezza stradale, anche il gazebo della Polizia Locale con il team dei cinofili e la campagna per la prevenzione degli incidenti stradali in collaborazione con la ASL savonese.

“È importante – per rafforzare l’azione di contrasto alle condotte di guida rischiose – fare rete e dedicare particolare attenzione alla promozione della cultura della legalità sensibilizzando tutti, soprattutto i più giovani, ad adottare comportamenti responsabili alla guida, per prevenire il fenomeno dell’incidentalità stradale che continua a mietere vittime, soprattutto tra gli under 24″, affermano dalla Polizia.