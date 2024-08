Pietra Ligure. “Con la Fashion Night, l’atteso ed esclusivo evento dedicato alla moda di ieri sera, e l’elezione di Miss Pietra Ligure/Miss Blumare 2024 di martedì sera, l’estate pietrese ha segnato altri due grandi successi sia in termini di affluenza di pubblico che di coinvolgimento delle attività produttive. Una doppia occasione di grande spettacolo che ha trasformato il centro della città in un palcoscenico scintillante, pieno di emozioni e glamour”.

Così il vicesindaco e assessore al turismo Daniele Rembado, l’assessore alle attività produttive Cinzia Vaianella, l’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino e la presidente del Consiglio comunale Michela Vignone.

“La Fashion Night ha visto il coinvolgimento delle prestigiose boutique pietresi e più in generale delle nostre attività produttive in un mix di eccellenze, moda, lifestyle, cultura, musica, creatività, danza, design, spettacolo e divertimento, esprimendo, ancora una volta, un’idea vincente capace di valorizzare la nostra città, con il suo patrimonio paesaggistico, culturale, storico ed enogastronomico, e le sue attività produttive in un connubio che è il vero motore trainante del nostro turismo”.

“Grazie, anche da parte del sindaco Luigi De Vincenzi e di tutta l’amministrazione comunale, all’associazione Facciamo Centro, e alla sua instancabile presidente Renata Gibbone, agli sponsor, alle boutique e alle attività produttive di Pietra Ligure, ai conduttori e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questi due eventi dell’estate pietrese che, peraltro, non è finita ma riserverà ancora strepitose sorprese” concludono gli amministratori pietresi.