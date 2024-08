Stadio Bacigalupo in sintetico, la conferma della Polisportiva Savona: “Al lavoro per il nuovo manto”

Savona. “Stiamo lavorando per creare una sinergia tra Comune, Federazione Gioco Calcio Regionale e Savona FBC in modo da dotare l’impianto di manto sintetico, al fine di rendere il campo fruibile per molte ore in più alla settimana e soprattutto riportare il Savona FBC e i suoi tifosi allo stadio Bacigalupo”. Lo annuncia la dirigenza dell’Asd Polisportiva Savona stilando un bilancio del primo anno di gestione del complesso “Valerio Bacigalupo”.

“A luglio 2023 lo stadio ha riaperto i battenti – ricordano dall’Asd – Ora, dopo un anno, possiamo dare un po’ di numeri. Tra le società di calcio che hanno utilizzato lo stadio per allenamenti ci sono l’Asd Us Città di Savona (prima squadra) e l’Asd Fbc Veloce 1910 (settore giovanile) che da settembre 2023 a maggio 2024 hanno svolto 2016 ore di allenamento. Altre 162 ore di allenamento sono state svolge dalla Federazione Italiana Arbitri”.

Lo stadio è stato utilizzato anche per il pattinaggio dall’Asd Hp Line e dall’Asd Pattinatori Savonesi, che hanno svolto 360 ore di allenamento: “Inoltre, presso la pista dello stadio si è svolto un campionato regionale e un campionato provinciale. Questo dopo anni in cui le società erano costrette a migrare verso il nord Italia”.

L’Asd Quiliano Bike di ciclismo ha usato lo stadio per 72 ore di allenamento (un giorno a settimana per 9 mesi) e anche l’Asd Rugby Savona ha effettuato circa 100 ore di allenamento dal mese di aprile, tra prima squadra e settore giovanile. Inoltre, per la prima volta il “Baci” ha ospitato una partita ufficiale di serie B di rugby.

Ma non finisce qui: presso il campo a 7 “Comparato” si è allenata una società di freesby, che ha svolto un allenamento a settimana da marzo a maggio.

In tutto, l’impianto sportivo è stato utilizzato per circa 900 ore, interamente dedicate allo sport: “Lo stadio è stato utilizzato cinque giorni a settimana da settembre ad agosto con una media di 400 persone a settimana”.

Ma lo stadio è stato anche “teatro” di eventi non sportivi, come la festa musico-gastronomica per i 40 anni dell’Asd Rugby Savona, con una stima totale di circa 300 partecipanti, o la festa per gli studenti di Savona (il primo High School Festival) con 800 partecipanti circa o la festa (che è stata un ritorno) degli Ultras Savona e dei gemellati, con annesso torneo su campo a 7 con circa 400 partecipanti.

“Come abbiamo sostenuto fin dall’inizio, abbiamo voluto riapre lo stadio per tutti quelli che ne avevano bisogno, ne avevano piacere, ne avevano ‘nostalgia’ – spiegano ancora dalla Polisportiva – Per la stagione 2024-2025 il Comune ha avviato i lavori di ripristino e manutenzione straordinaria del campo in erba (con termine a fine settembre). La sistemazione del campo porterà finalmente presso lo stadio Bacigalupo la partita del weekend. Inoltre, l’Us Letimbro 1945 si allenerà e giocherà alla domenica le proprie partite di prima categoria. Stiamo cercando di avere almeno una squadra giovanile di un’altra società sportiva per la partita del sabato e vi saranno allenamenti di squadre giovanili presso il ‘Comparato’. Sono confermati in toto gli allenamenti di pattinaggio, ciclismo e degli arbitri di calcio della sezione di Savona, mentre stiamo ragionando sugli spazi con altre realtà sportive che lo hanno richiesto. A settembre riaprirà anche il bar dello stadio che potrà offrire oltre alla caffetteria anche ristorazione”.

“Stiamo anche lavorando per gli eventi non sportivi da programmare per la primavera estate 2025. Oltre al sintetico molto rimane da fare per sistemare la parte esterna dello stadio, inteso come tribune, gradinate, curve e spazi comuni. Ora abbiamo bisogno che, oltre alle istituzioni, anche imprenditori, enti privati e soggetti sportivi e non ci diano una mano dal punto di vista economico per rendere lo stadio un gioiello da proporre per eventuali eventi sportivi ‘di cartello’ o eventi musicali di media dimensione e fare in modo che la città intera usufruisca di nuovo del suo stadio comunale. Noi siamo qui a disposizione con tutti e per tutti. Buona nuova stagione sportiva a tutto lo sport savonese”.