Spotorno, allarme incendio: box a fuoco in via Laiolo e vigili del fuoco mobilitati

Spotorno. Allarme incendio. È scattato questa sera (22 agosto), a Spotorno.

Stando a quanto riferito, le fiamme sono divampate, per cause ancora da accertare (una delle ipotesi è che sia stato causato dal malfunzionamento di un monopattino elettrico lasciato in carica), all’interno di un garage situato in via Laiolo.

Si tratta di un complesso che conta una trentina di box. Il rogo ha dato origine ad una densa coltre di fumo nera e immediata è scattata la chiamata ai vigili del fuoco.

Sul posto, una squadra di pompieri con il supporto di due mezzi inviati da Savona.

In via precauzionale, sul luogo dell’accaduto si sono recati anche i carabinieri e la croce bianca di Spotorno ma, al momento, non risultano persone ferite o intossicate.

Le operazioni di spegnimento sono in corso.