“Solleviamo lo sguardo”: a Savona settimana fraterna con i Cappuccini

Savona. Dal 25 al 31 agosto nel convento in via san Francesco d’Assisi 16, nel quartiere Villetta, i Frati Minori Cappuccini Liguri organizzano una settimana di vita fraterna sul tema “Solleviamo lo sguardo: le Lodi di Dio Altissimo”.

“Si tratta di alcuni giorni di vita in convento in cui avremo l’occasione di farci guidare dalla preghiera di san Francesco delle Lodi di Dio Altissimo – spiega fra Alessandro Freccero – Ci sarà tempo per la preghiera, la condivisione, il relax e lo stare in compagnia, con qualche visita fuori convento”.

L’iniziativa è rivolta a tutti i laici che desiderano ritagliarsi qualche giorno per stare in compagnia del Signore, dei fratelli e delle sorelle. Per ulteriori informazioni occorre contattare lo stesso fra Freccero al numero di cellulare 3498176415 o all’indirizzo di posta elettronica alefrec@hotmail.it.