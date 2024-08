Sicurezza, Bruzzone e Pucciarelli (Lega): “Grazie a Piantedosi e Molteni 137mila euro per videosorveglianza in Liguria”

Liguria. “Grazie al puntuale lavoro del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni, in arrivo in Liguria circa 137 mila euro dedicati alla realizzazione di impianti di videosorveglianza in diversi comuni in provincia di Genova e La Spezia”. Così in una nota i parlamentari liguri della Lega Stefania Pucciarelli e Francesco Bruzzone.

“Con l’erogazione da parte del Viminale di questi fondi – spiegano -, si garantisce più sicurezza e maggiori tutele alle nostre comunità. Si tratta di un fondamentale strumento di contrasto alla criminalità, al degrado e di deterrenza, un segnale di grande attenzione alle esigenze dei liguri”.

“La Lega al governo dà risposte concrete a tutela dei nostri territori e continuerà a farsi interprete della richiesta di sicurezza dei cittadini e degli amministratori locali”, concludono.