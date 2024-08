Serie D, una buona Cairese tiene testa al Novara per un tempo: in porta provato Zorzi, in goal Vignaroli

Spunti interessanti dal primo test intero per la Cairese. La prima uscita stagionale, contro la Primavera del Genoa, era infatti stato interrotta dopo pochi minuti a seguito di un nubifragio. I gialloblù hanno giocato un derby “in famiglia” contro il Novara, l’altra società del presidente Boveri. La formazione piemontese giocherà in Serie C.

La partita

Il primo tempo si è concluso 0 a 0. Nella ripresa, i piemontesi si sono portati avanti con Ongaro, hanno raddoppiato con Brkic e poi calato il tris con Donadio. La rete della Cairese con Vignaroli ha fatto da preludio al 4 a 1 finale siglato dal Brkic, autore di una doppietta.

Indicazioni di mercato

Indicazioni interessanti anche dallo lista di giocatori impiegati. In porta dal primo minuto, l’estremo difensore genovese Federico Zorzi. Il giocatore non è stato ancora ufficializzato. Classe 2004, è cresciuto nelle giovanili della Sampdoria. L’ultima esperienza è stata con i colori del Villa Valle nel Girone C della Serie D. Possibile nuovo innesto anche il 2003 Alberto Leone. Esterno d’attacco o seconda punta, il giocatore vanta già 33 presenze in Serie D con 4 goal. L’ultima casacca era stata quella della Igea Virtus. Nella ripresa, spazio anche al portiere di casa (classe 2005) Matteo Rizzo e alla consueta girandola di cambi.

Rosa ampia

Tanti i giocatori di movimento impiegati da Boschetto tra conferme, nuovi innesti, provenienti dalle giovanili e giocatori ancora in prova o da ufficializzare. Questa la distinta gialloblù: Garbarino, Lartey, Boveri, Onkony, Turone, Lazzaretti, Gueye, Silvestri, Anselmo, Bellotti, Castiglia, Berretta, Federico, Sassari, Ngamba, Chiarlone, Gargiulo, Vignaroli, Zorzi, Mohamed Razak, Omoruyi, Tirrito, Leone, Tourè.