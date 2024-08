Serie D. Scuffi presenta l’Imperia: “Buttu scelta migliore fino ad oggi, subito d’accordo con i soci per il nuovo progetto”

Oltre a tanti visi nuovi in casa Imperia, già visti con indosso la maglia dell’Albenga, c’è anche un nuovo dirigente che arriva dalla città delle “tre torri”. Matthew Scuffi, l’anno scorso presidente del Vadino, quest’anno ha cambiato ruolo e città, diventando dg dell’Imperia. Un cambio passo sia dirigenziale ma anche di categoria, che è avvenuto pochi mesi fa alla fine della stagione.

Un incontro andato a buon fine, con idee chiare e comuni ai soci nerazzurri e all’ormai nuovo dg: “Sono stato presentato ai 3 soci da alcuni giocatori della rosa che mi conoscevano, trovandoci fin da subito d’accordo sui vari punti del progetto Imperia. Non ho esistato un’attimo quando hanno deciso di affidarmi il ruolo di direttore generale, non si poteva rifiutare questa offerta, in una piazza importante come Imperia”.

Insieme all’Albenga, si vociferava che anche l’Imperia potesse avere problemi per l’iscrizione alla Serie D, voce però smentita dal dirigente: “Mai stati dubbi sull’iscrizione. Non si sapeva, fino a pochi giorni dal nostro incontro, se sarebbero rimasti gli attuali proprietari o se sarebbe subentrata un’altra cordata”.

Sciolto questo punto interrogativo, era arrivato il momento di scegliere il ‘condottiero’ per la nuova stagione. Guardando già in casa, hanno deciso di riconfermare Buttu: “E’ stata una riconferma fortemente voluta. I tempi sono stati abbastanza lunghi, ma siccome siamo partiti in leggero ritardo, non abbiamo voluto lasciare nulla al caso. L’idea iniziale partiva con Buttu in panchina, abbiamo comunque voluto fare un sondaggio per visionari alcuni profili e osservare tutte le varie possibilità. Abbiamo poi optato per la prima opzione, la migliore scelta fatta fino ad oggi”.

E grazie alla presenza del mister sono iniziati ad arrivare i primi colpi: “Le operazioni di mercato sono state scelte con l’ausilio del mister. Abbiamo inoltre deciso di confermare molti ragazzi che già giocavano nella passata stagione, dando un segnale di continuità al progetto e per dare credito ai giocatori che già nella passata stagione avrebbero meritato questa categoria. Abbiamo dovuto lavorare molto sui giovani per la regola degli under. Anche se reputo i nostri 2004 già formati, abbiamo alcuni 2005/2006 in prova sotto l’occhio vigile di mister Buttu”.

“Sarà poi lui a decidere chi rimarrà aggregato alla prima squadra o chi scenderà in Juniores Nazionale – spiega Scuffi -, molto importante per noi essendo il “serbatoio della prima squadra”.

Nonostante i colpi di mercato, che hanno visto alcuni fedelissimi di Buttu tornare alla sua corte, oltre ad alcuni giovani molto promettenti della zona, sembrerebbe essere nel mirino del dg nerazzurro un attaccante francese ex campione del mondo under 20, Alexy Bosetti: “Il mercato non è ancora chiuso. Stiamo valutando un difensore centrale, un terzino ed un attaccante di categoria con cui siamo quasi vicini alla firma”.

Infine, un’occhio di riguardo per il derby con l’Albenga che manca da un anno e al calendario: “Per un fattore logistico, il girone “A” è sicuramente il più comodo essendo tutte trasferte tra i 150 km di media, oltre ai derby vicino casa. Nell’altro girone, tutto questo sarebbe stato molto più dispendioso, dai trasporti alle tempistiche. Il derby con l’Albenga? Essendo albenganese sarà ancora più sentito“.