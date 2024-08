Serie D, prime parole dei gemelli Graziani all’Imperia: “Società importante. Buttu? E’ stato decisivo”

Uno dei trasferimenti “locals” più in voga di tutta l’estate è stato sicuramente il passaggio dei gemelli Thomas e Gabriel Graziani all’Imperia. I due giocatori classe 2004 si ricongiungono infatti con il mister che li ha resi “grandi”, Pietro Buttu, per giocarsi le proprie carte in maglia neroazzurra.

I due giocatori hanno giocato nell’ultima stagione alla Cairese, conquistando con gli ex compagni ingauni Sogno e Gargiulo l’accesso alla Serie D dopo la cavalcata nei playoff nazionali. Per loro non sarà la prima avventura in Serie D, siccome prima del trasferimento in Val Bormida hanno militato per la prima parte di stagione all’Asti.

Primi approcci con la squadra per la preparazione ed ambiento che sta andando nel migliore dei modi: “Sta andando tutto bene, ci troviamo molto bene con i compagni. Molti li conosciamo già avendoci giocato insieme all’Albenga, così come con il mister, ed alcuni li avevamo incontrati da avversari. Ci hanno accolto tutti alla grande, ci fanno sentire come fossimo a casa, stiamo bene”.

“Il mister è stato decisivo – continua Gabriel parlando di Buttu -. Siamo contenti di essere qua siccome l’Imperia è una società importante“.

L’Imperia giocherà, come tutte le altre liguri, nel girone “A” come lo scorso anno: “Avendo giocato metà anno in Serie D, conosciamo già le squadre e un minimo conosciamo anche i giocatori che andremo ad affrontare. C’era stata la voce del girone toscano, ma in questo ci sentiamo più a nostro agio“.

Calendario alla mano si conosceranno meglio tutte le giornate, ma sicuramente un doppio scontro garantito sarà con la squadra della città in cui hanno mosso i primi passi, l’Albenga: “E’ stato l’ambiente dove siamo cresciuti, debuttando anche in prima squadra. Ora però giochiamo per l’Imperia e pensiamo a fare bene qua”.