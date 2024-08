Serie D, il Vado supera la Cairese con una doppietta di Vita

Vado 3 (44′ Alfiero rig, 57′ Vita, 75′ Vita) – Cairese 2 (36′ Gueye rig, 80′ Gueye rig)

Tagliando corto sulle premesse sul calcio d’agosto, il caldo e la preparazione, qualche indicazione interessante è uscita fuori dall’amichevole tra Vado e Cairese di oggi pomeriggio al Chittolina.

Partendo dai moduli, Silvestro De Lucia ha schierato il Vado con il 4-3-2-1. Davanti a Bussaglia, i centrali Venneri e Cottarelli. Terzino destro Diop, terzino destro Monteverde. Occasione per il Vado. Abonckelet nel trittico di centrocampo con Bussaglia e Lora. Dietro all’unica punta Alfiero, i trequartisti Gagliardi e Capra. I rossoblù hanno interpretato la partita provando a verticalizzare rapidamente senza troppi fronzoli. Almeno in quattro giocatori andavano a posizionarsi sulla linea di difesa della Cairese per provare tagli e a sfruttare la profondità. Il tutto agevolato dalla qualità dei lanciatori, su tutti Venneri da dietro. Da rimarcare la prestazione del terzino sinistro Diop, l’ex Alcione è apparso in gran forma sulla corsia, costantemente guidato da mister De Lucia. Nella ripresa, l’allenatore rossoblù ha rivoluzionato la squadra, riprovando la difesa a tre e cercando un gioco più manovrato. Diego Vita ha fatto vedere di essere un giocatore in grado di fare la differenza, sia come prima punta sia come seconda punta.

La Cairese ha impostato la partita provando il 4-2-3-1 e schierando 9/11 della formazione che l’anno scorso ha vinto i playoff. Difesa con Gargiulo e Boveri centrali. Anselmo e Garbarino terzini. Davanti alla difesa Silvestri e Berretta a centrocampo. Linea a tre con Sassari a destra, Turone in mezzo, Chiarlone a destra. Gueye punta centrale. Assente Castiglia per febbre, il quale verosimilmente sarebbe stato schierato al posto di Turone. Nella ripresa, cambi graduali. Gara ordinata da parte dei gialloblù, con un terminale offensivo, Gueye, molto diverso rispetto a Hernandez e Sogno dello scorso anno. Un giocatore molto alto e classica sponda che la squadra deve forse ancora abituarsi a servire al meglio. Si sono visti comunque ordine tattico e buoni abbozzi di fraseggio nel primo tempo. Il mercato deve ancora portare un portiere titolare e forse un esterno offensivo di fascia. Anche in questi casi il mercato potrebbe ruotare intorno all’asse col Novara.

90′ Finisce ora la partita.

88′ Ancora una bella azione personale di Vita, che poi serve a rimorchio Michelucci. Tiro fuori.

82′ Difesa della Cairese disattenta, Valera Suarez si invola da solo verso la porta ma Rizzo è attento e in uscita chiude lo specchio.

80′ Rigore, forse un po’ generoso, concesso alla Cairese concesso per un fallo su Omoruyi. Gueye si incarica della battuta e con una palombella beffa Sattanino.

77′ Cala l’attenzione con il passare dei minuti, si fa sentire la stanchezza. Anche il Vado pasticcia dietro, Ngamba recupera palla in area e mette al centro. Leone controlla e tira ma Sattanino è pronto e respinge.

76′ La Cairese ci prova con Ngamba, tiro abbondantemente alto.

75′ Tris del Vado con Vita. Lancio dalle retrovie alle spalle della difesa della Cairese. Rizzo liscia e Vita tutto solo conduce e deposita in rete comodamente.

72′ Grande azione di Vita sulla destra, che sfocia in un cross sul secondo palo su cui però nessun compagno riesce ad avventarsi.

70′ Cooling break.

67′ Buon impatto di Vita sulla partita, uno dei giocatori da cui ci si attende di più in casa rossoblù.

63′ Bella punizione di Vita dal limite dell’area, Rizzo si tuffa e respoinge con una mano.

60′ Boschetto cambia, escono Turone, Sassari e Silvestri. Dentro i centrali Lazzaretti, Leone e Ngamba.

57′ Misunderstanding tra i centrali e il portiere della Cairese, Vita ne approfitta e porta in vantaggio i rossoblù.

49′ Casazza cerca in profondità Vita che entra in area di rigore: esce bene Rizzo, pallone alla Cairese.

Si riparte al Chittolina! Scelte opposte da parte dei due allenatori. Tantissimi cambi nel Vado, che passa al 3-5-2, mentre nella Cairese Boschetto conferma lo stesso 11.

Secondo tempo

45′ Chiude bene la Cairese con Berretta che porta palla e scambia due volte con Gueye, il quale allarga per Anselmo. Dal fondo, cross che sfiora Turone sfiora solo ma che Chiarlone impatta bene calciando al volo, deviazione in angolo del portiere Bellocci.

44′ E infatti, la maggior pressione gialloblù si concretizza con un rigore per fallo di Gargiulo su Abonckelet in area. Alfiero si presenta sul dischetto e spiazza Rizzo: è 1 a 1!

42′ La Cairese prova ad attaccare con Chiarlone che va in area favorito da un rimpallo. Tocco per Berretta, che crossa per Turone. La difesa del Vado libera. In generale, però, produzione offensiva del Vado maggiore.

36′ Gueye si presenta sul dischetto, calcia rasoterra spiazzando Bellocci.

35′ Rigore per la Cairese: Gueye entra in area e va corpo a corpo con Monteverde.

30′ Lancio lungo del Vado, Diop con un controllo orientato taglia dentro il campo e fa partire una botta che esce di poco alla sinistra di Rizzo. Il Vado prova spesso la verticalizzazione immediata con almeno quattro giocatore sulla linea di difesa pronti a correre alle spalle degli avversari. Gioco agevolato dalla precisione dei lanci di Venneri.

20′ Bussaglia dalla sinistra crossa per l’accorrente Gagliardi che, da appena dentro l’area, calcia forte di prima intenzione. Una bella conclusione ma fuori misura.

10′ Grande apertura di Venneri, che lancia Diop sulla destra. Il tiro-cross beffa inganna Rizzo ma si stampa sul palo e ritorna in campo. Capra controlla e calcia a botta sicura, ma Boveri fa opposizione col corpo.

7′ Il Vado è pericoloso. Bussaglia tira da fuori, Rizzo respinge corto. Il portiere è bravo anche sul tentativo ravvicinato di battuta di Alfiero.

5′ Corner per la Cairese, Sassari colpisce di testa ma abbondantemente a lato.

1′ Si parte. Boschetto schiera la Cairese con il 4-2-3-1. De Lucia parte con il 4-3-2-1.

Cairese: 1 Rizzo, 2 Garbarino, 3 Anselmo, 4 Boveri, 5 Gargiulo, 6 Berretta, 7 Sassari, 8 Turone, 9 Gueye, 10 Silvestri, 11 Chiarlone. A disposizione: 12 Canonica, 13 Lartey, 14 Ngamba, 15 Lazzaretti, 16 Bellotti, 17 Federico, 18 Leone, 19 Vignaroli, 20 Omoruyi, Mohamed Razak. Allenatore: Riccardo Boschetto.

Vado: 22 Bellocci, 3 Monteverde, 5 Lora, 23 Venneri, 8 Bussaglia, 9 Alfiero, 10 Gagliardi, 15 Diop Fallou, 18 Abonckelet, 7 Capra, 23 Venneri, 27 Cottarelli. A disposizione: 1 Sattanino, 4 Montesano, 11 Vita, 14 Michelucci, 16 Zarrouki, 17 Corengia, 19 Valera Suarez, 20 Agostino, 21 Casazza, 25 Mele, 26 Cartiere, 28 Corsa, 29 Damonte. Allenatore: Silvestro De Lucia.