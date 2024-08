Cairo Montenotte. La Cairese ha reso noto due elementi che faranno parte della rosa di mister Boschetto. In attacco c’è Alberto Leone, già in azione nelle precedenti uscite, mentre per il centrocampo dal Novara arriva il 2005 Gabriele Federico.

Il comunicato:

L’A.S.D. CAIRESE 1919 comunica di essersi aggiudicata le prestazioni di Alberto Leone, attaccante esterno classe 2003 in arrivo dall’Igea Virtus e di Gabriele Federico,

centrocampista classe 2005 in arrivo dal Novara.