Serie D, Imperia batte Cairese e Buttu ritorna ad Albenga: “Un doppio regalo per le 100 presenze in categoria”

Cairo Montenotte. L’Imperia batte 3-0 la Cairese al primo turno di Coppa Italia. Un “doppio regalo” per Pietro Buttu, come ha definito lui stesso, per il raggiungimento della 100 presenze in Serie D. Oltre al passaggio del turno con una prestazione positiva sotto tutti gli aspetti, prossima settimana il tecnico ingauno potrà tornare anticipatamente a calcare l’area tecnica dell’Annibale Riva di Albenga: sarà infatti Albenga-Imperia, derby sentitissimo della riviera ponentina, ad animare la prima domenica settembrina. La sfida tra bianconeri e nerazzurri sarebbe stata altrimenti disputata allo stadio bianconero all’ultima giornata di campionato.

“Sono contentissimo anche perché comunque è stata una preparazione particolare – esordisce Buttu -. Abbiamo fatto tutto fra di noi, abbiamo fatto di necessità virtù, però ringrazio questo gruppo perché mi ha fatto un doppio regalo. Oggi è un traguardo di cento partite in Serie D, compreso la Coppa Italia e ne vado fiero e orgoglioso, sono contento che l’abbiamo festeggiato con il passaggio del turno che ci permette di incontrare l’Albenga e di fare un ulteriore passo avanti verso la preparazione del campionato che è la cosa più importante. Questa è una squadra che ha dimostrato, nonostante le assenze, di avere un’anima. Non ci montiamo la testa perché è sempre calcio d’agosto, è la prima ed è Coppa Italia. Non ci dimentichiamo che oggi eravamo senza Lenny Castagna, Costantini, Scalzi, Di Salvatore. La rosa va completata”.

Sul mercato: “Io so che la società sta facendo il massimo per farlo perché la Serie D nel Girone A ha 20 squadre. È un campionato lungo e difficile, noi dobbiamo essere completi. So che il direttore Matthew Scuffi insieme alla società sta facendo il massimo per i profili che ci mancano. Però sono soddisfatto di quello che ha fatto la squadra, anche chi era in tribuna che in questo quasi primo mese di lavoro che ci ha permesso di venire a fare una grandissima preparazione. Ringrazio la società e Scuffi che mi permesso, nonostante la perdita di Eros Giglio, di lavorare con il mio staff. Ci siamo regalati una bella partita con il derby contro l’Albenga”.

Tra i tanti protagonisti della gara c’è Edoardo Totaro, autore del secondo gol da subentrato che ha seguito con attenzione i compiti di Buttu anche in fase di non possesso: “Non mettiamo pressione a Totaro. È un ragazzo che viene dalla promozione e dalla Prima Categoria, ha fatto grandi campionati ma ha tutto il tempo per crescere. Per lui è un’occasione importante e in una piazza importante. Speriamo che l’allenatore sia altrettanto importante e lo faccia crescere, si ritaglierà il suo spazio e sono sicuro che può diventare un giocatore”. Ed sui gemelli Graziani: “Non li scopro certo io. È un peccato che abbiano dato dei calci a dei treni che sono passati. Io penso che sono giocatori che possono fare di più, però elogierei tutti. Come per Gandolfo c’è stata una bella soddisfazione dopo l’autogol della passata stagione”.