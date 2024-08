Serie D, Girone “A”: il calendario di Vado, Albenga e Cairese

Vado, Albenga e Cairese sono le tre formazioni savonesi impegnate in Serie D. Sono state inserite nel Girone “A” insieme a piemontesi e lombarde. La prima giornata sarà domenica 8 settembre. Il Vado, tra le candidate alla vittoria finale, inizierà in trasferta sul campo del Chisola, proprio dove aveva chiuso la scorsa stagione con la vittoria dei playoff. Che sia di buon auspicio? L’Albenga inizia subito con un match di grande fascino visto che al “Riva” sarà subito sfida alla Sanremese. La neopromossa Cairese inizierà in casa in contro il Borgaro Nobis. Anche l’Imperia di mister Pietro Buttu, che dopo due promozioni finalmente allenerà in quarta serie, inizierà con un derby ligure ospitando il Ligorna del nuovo mister Pastorino. Impegno casalingo per la Lavagnese contro l’Oltrepo’.

“Save the date”

Tre sfide nelle provincia di Savona: Cairese-Vado apre il trittico alla 5^ giornata (29 settembre) Vado-Albenga andrà in scena all’8^ giornata (13 ottobre). Cairese-Albenga si giocherà il 1 dicembre (16^ giornata). Alla 3^ giornata, il 18 settembre, il sentito derby Imperia-Sanremese. In terra genovese, Ligorna-Lavagnese si giocherà il 27 ottobre all’11^ giornata. E il suggestivo ritorno di Pietro Buttu al Riva? Il mister dovrà aspettare un bel po’ visto che Albenga e Imperia in casa degli ingauni si incroceranno all’ultima giornata del girone di ritorno (4 maggio).

Info e orari

Girone andata: 8 settembre-22 dicembre Girone ritorno: 5 gennaio-4 maggio Turni infrasettimanali: 18 settembre, 2 ottobre, 23 ottobre, 15 gennaio, 29 gennaio, 17 aprile ( anticipo pasquale) Pause: 23 dicembre-4 gennaio, 10-22 marzo (Viareggio Cup). Orari: dal 18 agosto ore 16.00 (Coppa Italia), dal 8 settembre ore 15.00, dal 27 ottobre ore 14.30, dal 30 marzo ore 15.00, dal 11 maggio ore 16.00 (post season).

CALENDARIO COMPLETO