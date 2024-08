Serie D, Chris Gueye: “Cairese, voglio essere decisivo”

Vado Ligure. La stagione della Cairese in Serie D sta per prendere il via con il primo impegno ufficiale del 25 agosto, quello di coppa contro l’Imperia di Pietro Buttu.

Il blocco della vittoria dei playoff è rimasto praticamente intatto, ma si è vista anche qualche faccia nuova. Una di queste è quella di Chris Gueye, centravanti ex Cavese e Canicattì tra le altre.

Contro il Vado in amichevole ha messo a segno una doppietta su calcio di rigore: “Fa sempre piacere fare gol ma l’importante era mettere benzina nelle gambe. Piano piano stiamo assimilando le tattiche del mister. Dobbiamo comunicare in campo”.

Un attaccante diverso per caratteristiche rispetto a quelli che i gialloblù hanno avuto negli ultimi anni. Oltre 2 metri di altezza e una grande fisicità a riempire il reparto offensivo facendo da vero punto di riferimento.

“La Cairese è una grande società che non ci fa mancare nulla. Mi sto trovando bene, speriamo di fare un buon campionato – dichiara Gueye -. Voglio essere decisivo, fare gol e assist per aiutare la squadra. Ho degli obiettivi personali ma prima viene la squadra. Dobbiamo pensare partita dopo partita, non facciamo proclami ma siamo fiduciosi. Un numero di gol da segnare? Non lo posso dire, lo tengo per me“.