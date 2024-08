Serie D, Cairese. Il vicepresidente Boveri: “Alternative a Gueye? Siamo completi e ora c’è da lavorare”

La brutta sconfitta contro l’Imperia dovrà servire alla Cairese per avere ben chiaro su cosa lavorare in vista dell’esordio in campionato, tra due settimane, in casa contro il Borgaro Nobis (qui il calendario).

“Aspettavamo questa partita ma è andata così – afferma il vicepresidente e direttore sportivo Federico Boveri – . Sappiamo che dobbiamo lavorare tanto e questa partita ce lo ha dimostrato. Dobbiamo crescere fisicamente perché siamo indietro, ma mancano ancora 15 giorni all’inizio del campionato. Continuiamo a lavorare, sappiamo che la strada è in salita e che ci sarà da lottare su tutti i campi“.

C’è apprensione per l’esito degli esami al ginocchio del centrocampista Francesco Berretta, uscito dal campo dolorante: “Mi spiace, speriamo che gli esami non siano brutti come forse pensiamo. Probabilmente si è girato il ginocchio, aspettiamo novità”.

Tra le soluzioni ereditate dallo scorso anno c’è la possibilità di schierare Jonathan Lazzaretti alc centro della difesa. “Come ha dimostrato lo scorso anno può fare più ruoli, è un ragazzo che fa bene al gruppo e può fare bene in diverse posizioni. Da lunedì (oggi) ufficializzeremo il nuovo portiere brasiliano classe 2004″. Si tratta di Joao Vitor Cerantola, arrivato grazie alla sinergia col Novara.

“L’Imperia ci ha messo in difficoltà, facciamo loro i complimenti e iniziamo a pensare al campionato”, aggiunge Boveri. Ieri è parso in difficoltà l’attaccante Gueye, che non pare per caratteristiche avere sostituti in rosa. “Reputo questa squadra al completo – conclude Boveri – , c’è solo da lavorare e da trovare la quadra“.