Serie D, alla Cairese i Boschetto raddoppiano. Il vice Federico: “Lavorato con papà ad Asti, ora ancora più pronti”

Federico Boschetto è il viceallenatore della Cairese. Figlio del primo allenatore Riccardo, lo scorso anno ha lavorato al Saluzzo. E anche lui ha festeggiato la promozione in Serie D. Quest’anno la chiamata della Cairese, in cui si ricompone una coppia “familiare” che aveva già ben figurato all’Asti.

“A parte il risultato, che lascia il tempo che trova, abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi. Era un test importante perché abbiamo affrontato una squadra del nostro stesso girone e volevamo misurarci con la categoria. Abbiamo fatto una buonissima prestazione pur avendo ancora molto da lavorare”, commenta Boschetto.

Sulla squadra: “Il mister ha cercato di mantenere l’ossatura della squadra che ha vinto i playoff nazionali. Un bel gruppo, anche di amici, in cui sono arrivati giocatori di qualità. Uno su tutti Castiglia. Abbiamo le carte in regola per giocarcela per la salvezza“.

“Col Saluzzo abbiamo centrato tutti gli obiettivi – prosegue -. È stato un anno bellissimo. Sono felice di essere qua. Mi trovo molto bene alla Cairese, la società è molto organizzata. Avevo già collaborato con mio papà ad Asti in Serie D, dove avevamo fatto molto bene“.

Un rapporto che è ovviamente particolare: “Alcuni aspetti sono simili mentre altri diversi. Ho molto da imparare da lui, non mi spaventa il fatto di lavorare con mio papà. C’è un bellissimo rapporto, soprattutto parlando a livello a lavorativo. Siamo più pronti a lavorare insieme rispetto a quell’esperienza lì”.