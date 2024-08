Serie D, Albenga: ecco le novità in vista dell’esordio in Coppa contro l’Imperia

Albenga. Si iniziano a scoprire i protagonisti che vestiranno la maglia bianconera nella prossima ed imminente stagione sportiva in Serie D.

Al diciottenne Banyi Sangarè Traorè, già reso noto nelle scorse settimane, dotato di una buona tecnica e uno strappo in velocità notevole, ecco svelato altri tre nomi d’esperienza nella categoria.

Michele Pisanu ritorna a lavorare con mister Mariotti dopo l’esperienza al Cyntialbalonga, il centrocampista classe 1993 è dell’Albenga. Diventa bianconero anche il brasiliano Luis Henrique Farihnas Taffner, attaccante classe 1998 proveniente dal Livorno. Per lui sono tante le esperienze in giro per il mondo tra Brasile, Portogallo, Giappone, Danimarca e Finlandia. Chiude il primo giro di annunci quello di Giovanni Isidoro Pinna, ala d’attacco di leva 2001 che può svolgere anche il ruolo di trequartista, cresciuto nelle giovanili del Cagliari.