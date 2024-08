Sede FdI Albenga vandalizzata, il PD ingauno: “Avversarsi non sono nemici, solidarietà per quanto accaduto”

Albenga. “Nonostante la nostra assoluta distanza rispetto alle politiche portate avanti dal Governo, apprendere dai giornali dell’irrispettoso gesto che ha colpito la sede ingauna di ‘Fratelli d’Italia’ ci ha fatto male come cittadini, prima che come membri di Partito”. Lo fa sapere, in una nota, la segreteria del Partito Democratico di Albenga.

“Il confronto è l’anima della politica – spiegano -. Da questo, e solo da questo, dipende la nostra democrazia. Gli insulti anonimi non ne fanno parte. Gli avversari non sono nemici e si contrastano con le idee e con le proposte, non certo scribacchiando insulti celandosi dietro l’anonimato”.

“Per questo, come Partito Democratico di Albenga, esprimiamo la nostra solidarietà al circolo di Fratelli d’Italia per quanto accaduto”, concludono.