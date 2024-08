Il ritorno nei campionati federali ha acceso e non poco l’entusiasmo in casa Bardineto. E sono tanti gli annunci del club in questa estate. Tra cui spicca l’innesto di Gioele Ponzo. Oggi, invece, tre gradite conferme.

Il comunicato

La Società ASD Bardineto è lieta di comunicare che sono stati confermati per il campionato 2024/2025 i centrocampisti Giordi Ponzo e Filippo Rasetto, ed il “Bomber” Nicolas Puppo.