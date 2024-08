Seconda Categoria: la Nolese annuncia l’arrivo di Filippo Caroniti

Un gradito ritorno per la Nolese. Il direttore sportivo biancorosso Pietro Bordone ha annunciato l’arrivo di Filippo Caroniti.

Si tratta di un ritorno, dopo l’esperienza con più ombre che luci con la maglia della Spotornese. Un innesto importante per la categoria. Caroniti è cresciuto nelle giovanili del Savona, ha giocato nell’Under 19 del Vado e del Savona in Prima Categoria.

Il comunicato del club

Dopo i rumors degli scorsi giorni si concretizza l’ennesimo colpo di mercato della Nolese, il ritorno in maglia biancorossa di Filippo Caroniti é ufficiale. Dopo una non positiva stagione con la maglia della Spotornese, Filippo torna alla casa base, a convincerlo il progetto ambizioso del team allenato dal nuovo mister Gigi Cavaliere. Il Direttore Sportivo Pietro Bordone è stato ancora una volta abile a toccare le giuste corte per accaparrarsi le prestazioni sportive dell’ex calciatore del Savona.