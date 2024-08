Seconda Categoria: il Sassello si iscrive, Fabio Musso il nuovo allenatore

Il punto interrogativo sull’iscrizione del Sassello al prossimo campionato di Seconda Categoria è finalmente tolto.

C’erano dubbi, confermati dal presidente Alberto Piombo il 22 luglio scorso (qui) dovuti a difficoltà economiche e logistiche, non essendo un luogo facile da raggiungere, ma alla fine ha prevalso la voglia di continuare.

Per farlo, il club ha deciso di puntare su mister Fabio Musso. L’allenatore savonese ha, nella più recente esperienza, allenato la Veloce in Prima Categoria. Una squadra giovanissima che non era riuscita nell’impresa della salvezza. In precedenza, aveva allenato la Juniores granata mentre a livello di prima squadra aveva condotto per tanti anni il Valleggia, vincendo la Terza Categoria e centrando per ben due volte consecutive la finale playoff della Seconda Categoria.

Il comunicato del club

Il Sassello rompe gli indugi e si iscrive al campionato di seconda categoria. Il Sassello si è iscritto al campionato di seconda categoria della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione 2024/2025. Dopo le delusioni della passata stagione e le numerose difficoltà gestionali, sino a poche settimane fa, la società non escludeva di “saltare un giro” e non partecipare alla competizione agonistica.

“Un bel numero di giovani sassellesi ha poi manifestato la volontà di giocare e questo ha riportato un pò di entusiasmo”, è il commento del presidente Alberto Piombo. Tra le novità anche il ritorno di Giovanni Tardito che, dopo un lungo periodo lontano dalla scena, è rientrato nella società bianco blu con il ruolo di direttore sportivo.

Il prossimo 2 settembre il ritrovo presso lo stadio Andrea Badano di Sassello per il primo allenamento della stagione, sotto la guida del nuovo mister Fabio Musso. Allenatore fortemente voluto da Gianni Tardito e dall’intera società per costruire un gruppo coeso con l’obiettivo di crescere nel lungo periodo.