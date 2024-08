Scontro tra un’auto e uno scooter in centro a Celle Ligure: un ferito, disagi alla circolazione

Celle Ligure. Scontro tra un’auto e uno scooter in centro a Celle, all’incrocio tra la via Aurelia e via Colla.

E’ successo intorno alle 18 e 30.

Immediato l’intervento della Croce Rosa, coordinata dal personale sanitario del 118.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, trasferito al pronto soccorso del San Paolo di Savona in codice giallo.

Sul posto anche la polizia locale, che si è occupata di effettuare i rilievi del caso e di smistare il traffico. Qualche disagio alla circolazione in zona.