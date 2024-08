Scontro tra un’auto e una moto a Celle, due feriti in ospedale

Celle Ligure. Paura questa notte per uno scontro tra una macchina e una moto con a bordo due ragazzi che sono stati trasportati in ospedale. È successo in piazza Volta, dalla stazione del treno.

La dinamica è tutta da ricostruire, in corso d’accertamento. Secondo quanto si è appreso, nell’impatto il mezzo a due ruote è andato a sua volta ad urtare una vettura in sosta. Uno dei due centauri è finito sotto la moto.

Immediati i soccorsi da parte della croce verde di Albisola e della rossa di Varazze, giunte subito sul posto e coordinate dal personale sanitario del 118. Intervenuta anche l’automedica.

Un ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ferite lievi per l’altro motociclista trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. Nessuna conseguenza per gli occupanti dell’auto.