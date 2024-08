Sciopero degli ombrelloni, Sib e Fipa: “Dal Governo nessuna disposizione normativa, protesta confermata per il 9 agosto”

Liguria. “Non vi è ancora alcun provvedimento legislativo che dia certezza agli operatori pubblici e privati sulla questione balneare”. Lo affermano in una nota congiunta Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio, e Maurizio Rustignoli, presidente di FIBA/Confesercenti.

“Siamo, quindi, costretti a confermare la mobilitazione della categoria con la chiusura degli ombrelloni di due ore prevista per venerdì 9 agosto. Constatiamo comunque che ‘fonti di Governo’ lo hanno preannunciato in uno dei prossimi Consigli dei Ministri”.

“È un segnale che non intendiamo sottovalutare, pertanto nei prossimi giorni si riuniranno nuovamente gli organismi dirigenti per valutare la situazione che, da anni, tiene con il fiato sospeso 30.000 imprese e 100.000 addetti diretti – conclude la nota – ed eventualmente confermare o sospendere le altre successive manifestazioni previste per il 19 e il 29 agosto”.

In provincia di Savona, come annunciato dal presidente del Sib Enrico Schiappapietra, la protesta vedrà “la partecipazione della stragrande maggioranza dei balneari”. Eppure, la scelta di mantenere gli ombrelloni chiusi per due ore non convince tutti i concessionari.