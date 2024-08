Scatta il controesodo di agosto: traffico da bollino rosso sulle autostrade liguri e savonesi

Liguria. Quello che sta per arrivare sarà un week end di rientri dalle vacanze estive e dalle località delle riviere liguri: scatta, infatti, il controesodo di agosto, con previsioni di traffico da bollino rosso sulle tratte autostradali liguri e savonesi, in particolare dalla giornata di sabato e poi domenica 25 agosto.

Il flusso veicolare particolarmente intenso già dal pomeriggio di venerdì e proseguirà per l’intero fine settimana, includendo anche la giornata di lunedì mattina.

Se sulla A10 nella tratta di competenza di Concessioni del Tirreno è prevista la rimozione dei cantieri fino al 9 settembre, per quanto riguarda Autostrade sulla A10, tra Savona e Genova, in entrambe le direzioni, per venerdì 23 agosto è atteso traffico da bollino giallo per la presenza di alcuni cantieri di manutenzione, che determineranno con l’inizio delle prime partenze, un aumento dei tempi di percorrenza, in particolare tra le 13.00 e le 19.00.

Stesso discorso sulla A26, sempre in entrambe le direzioni, nella fascia oraria dalle 7.00 alle 19.00. Bollino rosso sulla A7 in direzione Genova, ancora dalle 7.00 alle 19.00.

Anche sulla A6 Savona-Torino, di competenza di Autofiori, sono indicate possibili code e rallentamenti nel fine settimana (QUI i cantieri fino al 25 agosto).

Durante i giorni del 23, 24 e 25 agosto 2024 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada, che sarà attivo durante i seguenti orari: sabato 24 agosto 2024: dalle 8:00 alle 16:00; domenica 25 agosto 2024: dalle 7:00 alle 22:00.

Non mancheranno possibili disagi sulla stessa viabilità ordinaria, in particolare sulle tratte di collegamento della via Aurelia. Sulla rete stradale in gestione Anas (Gruppo FS Italiane) si attendo previsioni da bollino rosso per i collegamenti verso nord e in direzione dei principali centri urbani.