Savona, uomo accoltellato in piazza Leon Pancaldo

Savona. Accoltellamento nella serata odierna (2 agosto) a Savona. E successo una manciata di minuti dopo le 22,30, in piazza Leon Pancaldo.

Non si conoscono ancora le motivazioni né la dinamica dell’accaduto. Ma, stando a quanto rirferito, un uomo sulla cinquantina è stato ferito, per fortuna in modo non grave, con una coltellata.

Sul posto è intervenuta l’automedica del 118 ed un’ambulanza della croce bianca di Savona che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, ha trasportato il ferito, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.

Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri, impegnati nelle indagini per ricostruire i fatti e risalire all’identità dell’aggressore.