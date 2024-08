Savona, torna l’appuntamento con i lumini in mare

Appuntamento con la tradizione il 14 agosto a Savona, dove si rinnova la posa dei lumini in mare.

L’iniziativa fa parte del calendario di eventi promosso dai Bagni marini di Savona in collaborazione con il Comune e l’Autorità di Sistema portuale e, a partire dalle ore 22, vedrà gli abitanti ritrovarsi in spiaggia per posare in mare il proprio lumino in segno benaugurale.

“Siamo orgogliosi di poter rinnovare un evento immancabile per Savona, che ogni anno riunisce le famiglie e richiama visitatori per vedere il mare illuminarsi – interviene Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona e vicepresidente vicario nazionale del SIB, il Sindacato italiano balneari Fipe-Confcommercio -. Posare un lumino per salutare Ferragosto porta fortuna e mercoledì sera ci sarà accesso libero alla battigia con distribuzione gratuita dei lumini a chiunque ne richieda uno”.

“E’ una felice tradizione che negli ultimi anni ha svoltato nella direzione della sostenibilità ambientale – spiega il vicesindaco di Savona Elisa Di Padova – e che regala un bellissimo colpo d’occhio del nostro splendido lungomare per la notte di Ferragosto a tutti quanti saranno sul nostro litorale. Dopo la scenografica posa dei lumini si accenderanno le luci allo Scaletto per il Grande Ferragosto di Savona dove abbiamo il piacere di avere come ospite anche il celebre rapper Moreno”.

Seconda la tradizione il lumino che riesce a prendere il largo, senza che la fiamma si spenga, regala a chi lo ha posato il diritto di esprimere un desiderio. Una notte magica, che prenderà il via alle ore 22 e con un’attenzione particolare all’ambiente, visto che i lumini sono in cera d’api 100% biodegradabili.

La settimana di Ferragosto sarà inoltre caratterizzata da moltissimi eventi, a partire dalle feste in maschera organizzate sulle spiagge della città.