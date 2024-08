Albissola, scontro tra due barche a mezzo miglio dalla costa: marito e moglie cadono in mare. Ripescati da una barca in transito [AGG]

Albissola Marina. Poco dopo le ore 15, si è verificato un sinistro marittimo tra due imbarcazioni da diporto a mezzo miglio dalla costa nei pressi del Torrente Sansobbia.

Sulla barca più grande erano presenti 3 persone a bordo (che non hanno riportato alcuna conseguenza) mentre su quella più piccola marito e moglie che hanno avuto la peggio, cadendo in mare.

A prestare i primi soccorsi una terza imbarcazione di privati, uno dei passeggeri si è prontamente buttato in mare e ha ripescato i due sfortunati poi ha provveduto a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente la capitaneria di porto di Savona, la croce bianca, e l’automedica del 118. I soccorritori hanno provveduto a prestare i primi soccorsi ai due diportisti e, successivamente, a trasportarli in pronto soccorso al San Paolo: la moglie, di 52 anni, in codice giallo mentre il marito sessantenne in codice rosso per annegamento e ora si trova in rognosi riservata in rianimazione.

Sono ancora in fase di accertamento da parte della capitaneria le dinamiche del sinistro.

Le imbarcazioni sono state portate via e i residui di carburante prontamente bonificati dalla società Transmare