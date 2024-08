Savona, nuove polemiche sul parcheggio di via Saredo. No alla richiesta del comune per una tariffa estiva agevolata ai residenti

Savona. Non si placano le polemiche dei residenti (e non solo) sul parcheggio di via Saredo di proprietà di Ata. Se da una parte i 139 posti sono stati nuovamente messi in vendita all’asta (con scadenza per la presentazione delle proposte fissata per le ore 12.30 del 20 settembre) dall’altra continua “il braccio di ferro” tra residenti, Ata e amministrazione comunale.

Per questa estate 2024 i residenti non hanno potuto usufruire della riduzione delle tariffe del parcheggio perché Ata non ha dato il via libera nonostante la nuova richiesta da parte di Palazzo Sisto. Nel 2023 un accordo tra comune e i proprietari del parcheggio avevano portato ad un prezzo agevolato per i residenti (complice anche il restyling di via Nizza e la conseguente riorganizzazione dei parcheggi) fino a dicembre 2023.

Ci fanno sapere da Palazzo Sisto che la richiesta era stata nuovamente avanzata, per cercare di andare incontro ai residenti anche per questa estate, ma Ata non ha potuto assecondarla in quanto avrebbe creato conflitto con l’intento di partire con un’asta imminente, invece poi la chiusura è stata programmata per metà settembre. “Forse ci sarebbe stato il tempo, almeno per questa estate, di agevolare nuovamente i residenti visto che poi l’asta è stata posticipata, ma Ata gestisce il tutto e quindi noi ci siamo accodati alla sua decisione. Ci abbiamo provato ma chiaramente dovevamo rispettare la scelta della controparte”, afferma l’amministrazione comunale.

Il parcheggio, situato sulla vecchia sede ferroviaria, nasce per iniziativa del consiglio di quartiere con il conseguente affitto del posteggio al modico prezzo di 30 euro mensili, cifra che rimane invariata per anni. Successivamente Ata indice un’asta per l’acquisto degli spazi ma le cifre sono fuori portata e fuori mercato per i residenti della zona delle Fornaci e la vendita non va come sperato: vengono ceduti solo pochissimi parcheggi.

Come segnalato (in una lettera aperta al direttore di IVG) dal nostro assiduo lettore, ottantasettenne, Sergio Giuliani allora Ata decide di aumentare la quota dell’affitto e portarla dai 30 euro precedenti ai 90 euro: “Una cifra che si paga quasi per un parcheggio al coperto – afferma – ma noi residenti obbediamo a tale richiesta (anche se non la comprendiamo) e paghiamo l’affitto almeno per i mesi estivi, quando la popolazione balneare cresce e non è davvero possibile trovar parcheggio in zona Fornaci. Apprezziamo, noi antichi residenti, la riduzione estiva a 36 €. Ma la risoluzione democratica dura poco”.

Arriviamo così all’estate 2024 dove i residenti non riescono ad usufruire del parcheggio e con l’asta alle porte: “Ad inizio dell’estate 2024 né 90 euro né 36! Malgrado l’apprezzabile, e quindi respinto, tentativo dell’assessore Ilaria Becco di ripristinare i due prezzi d’affitto, ci informa che, a fine estate, si provvederà ad un ulteriore un’asta”, ci spiega.

“Mi chiedo perché un bene pubblico debba restare deserto (a parte qualche ospite, la domenica, forzatamente a tariffa oraria). Forse un reddito sicuro derivante da un sano criterio d’uso che concilia civica richiesta ed introiti conseguenti non incontra la discutibile volontà dell’ATA che prepotentemente vuol realizzare denaro tutto in una volta e non gestire, come dovrebbe, il logico impiego di un bene redditizio?”, conclude nello sfogo il signor Giuliani.

Insomma una questione che non sembra avere facile risoluzione, e non è detto che in quest’ultima asta vengano ceduti tutti i 139 posti messi in vendita. Alcuni potrebbero essere di interesse dell’associazione Bagni Marini della zona così da poter agevolare i proprio soci o clienti.

Enrico Schiappapietra, (Sib) ci fa sapere che lunedì è prevista una riunione con i membri del direttivo e tra i vari punti di discussione c’è proprio il parcheggio di via Saredo.

Insomma vedremo cosa succederà, quel che è certo è che comunque per i residenti delle Fornaci, in ogni caso non si placheranno le polemiche.