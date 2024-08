Savona, mondo della musica in lutto: è scomparso il pianista Mauro Castellano

Savona. Scomparso all’ospedale San Paolo il pianista e compositore Mauro Castellano. A un anno esatto dell’addio a Renata Scotto, un altro lutto per la musica e la città di Savona, dove l’artista era nato 61 anni fa.

Castellano, aveva studiato con Walter Ferrato, diplomandosi appena diciasettenne al conservatorio “Paganini” di Genova dove divenne più tardi docente. In carriera suonò per alcune delle più prestigiose istituzioni musicali italiane cone la Biennale di Venezia, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Regio di Torino, ma anche e soprattutto all’estero: da Parigi a New York, da Londra a Berlino fino a Los Angeles.

Considerato dalla critica uno dei più interessanti strumentisti-compositori della sua generazione, ha registrato per le principali emittenti radiofoniche e case discografiche europee. Ultima sua esibizione nel novembre scorso in occasione dei 70 anni del Coro Polifonico di Valleggia, realtà a cui era molto legato, assieme agli amici e colleghi musicisti Linda Campanella, Matteo Peirone e Carlo Aonzo.

“È con grande dolore che dobbiamo informarvi della scomparsa avvenuta oggi, 16 agosto, presso l’Ospedale San Paolo di Savona, del nostro caro amico e collega Mauro Castellano. Mauro, che aveva soltanto 62 anni, ha combattuto per anni contro una serie crescente di problemi di salute, sempre più gravi, che hanno finito per condizionare pesantemente la sua brillante carriera di pianista e musicista straordinario. La sua carriera, iniziata in modo notevole e molto precoce, lo ha portato a diventare un talento di fama internazionale. Mauro non era solo un pianista eccezionale, ma anche un vero intellettuale di alto livello, colto e raffinato, nonché un compositore estremamente preparato e aggiornato. Riteniamo fondamentale che si approfondiscano con calma e serietà i diversi aspetti della sua ricca e complessa personalità, per ricostruire i numerosi risultati conseguiti durante la sua carriera e i contatti avuti con i grandi compositori mondiali del suo tempo. Sarà altresì importante non disperdere il patrimonio artistico e musicale, sia materiale che culturale, accumulato da Mauro nel corso della sua carriera e che faceva capo alla sua persona e alle sue molteplici relazioni. Savona perde oggi con Mauro un concittadino di grande levatura, un musicista straordinario e un uomo di cultura conosciuto e rispettato. In un bizzarro segno del destino, al momento della sua scomparsa erano al suo capezzale Linda Campanella e Matteo Peirone, due cantanti suoi grandi amici, che si erano esibiti con lui nel suo ultimo concerto”, lo ricorda così Sergio Tortarolo, presidente dell’Associazione Musicale “Rossini”.