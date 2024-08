Savona, migliorano le condizioni di salute del quindicenne rimasto folgorato dai cavi dell’alta tensione

Savona. Secondo quanto riferito sarebbero in miglioramento le condizioni di salute del ragazzino di 15 anni rimasto folgorato (nella tarda serata del 17 agosto) dopo essere entrato in contatto con i cavi dell’alta tensione che corrono nella zona del deposito ferroviario di Parco Doria, in via Stalingrado a Savona.

Il fatto era accaduto poco dopo le 23.30 di sabato 17 agosto e a dare l’allarme i due amici del ragazzo che erano con lui. Tempestivi i soccorsi da parte dei militi della croce rossa di Savona, dei vigili del fuoco e della polizia ferroviaria che hanno assistito il ragazzo in arresto cardiaco conseguente allo shock.

Il quindicenne era stato intubato sul posto e trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo in condizioni molto critiche.