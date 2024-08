Savona, rinnovata la convenzione per un anno per la gestione del Museo Archeologico: stanziati altri 50 mila euro

Savona. “Con la nuova direttrice dei Musei Civici, Valentina Frascarolo, stiamo affrontando il tema della messa in rete delle realtà museali cittadine, partendo proprio dai nostri Musei Civici (Pinacoteca, Pertini Cuneo ed Archeologico). Questa nuova riorganizzazione prevede tempistiche tecniche di approfondimento e di messa a sistema per il suo relativo rodaggio. È in quest’ottica che va visto il rinnovo di un anno, nella possibilità di costruire un modello condiviso, che permetta un servizio efficiente, innovativo ed attrattivo, degno di una città d’arte turistica, quale noi ambiamo a diventare. Il Museo Archeologico sta dando ottime prestazioni in tal senso e questo ci da fiducia nella riuscita in tal senso”.

Con queste parole l’assessore alla Cultura, Nicoletta Negro conferma che il Comune di Savona ha rinnovato per un anno, fino al 31 agosto 2025, la convenzione con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri per la gestione del Museo Archeologico (allestito dentro la Fortezza del Priamar) e per la valorizzazione del patrimonio archeologico della città.

Inoltre con la stipulazione della convenzione l’amministrazione comunale si è impegnata per una spesa complessiva di 50 mila euro dal 1 settembre 2024 al 31 agosto 2025 (precisamente di 17 mila euro sull’esercizio dal 1 settembre al 14 dicembre 2024 e di 33 mila euro sull’esercizio dal 1 gennaio 2025 al 31 agosto 2025).

L’Istituto Internazionale di Studi Liguri (IISL) ha curato dal 1956 ad oggi, su autorizzazione del MIBACT, le ricerche e gli scavi archeologici nella Fortezza e nel centro storico della città nonché, alla fine degli anni ’80, la realizzazione e l’allestimento del Museo. Lo stesso Istituto ha gestito dal 1990 il Museo Archeologico su incarico del Comune di Savona mediante diverse convenzioni e contratti, l’ultima delle quali in scadenza il 31 agosto 2024.

Con la precedente amministrazione si era interrotta la convenzione che poi è stata ripresa con l’attuale giunte e il conseguente stanziamento di 33 mila euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, oltre alle entrate derivanti dalla bigliettazione e il pagamento da parte di Palazzo Sisto delle utenze relative a energia elettrica, acqua e riscaldamento.

A seguito di un incontro in data 10 agosto 2022, tra il Consiglio della Sezione Sabazia dell’IISL, l’Assessore alla Cultura, il Segretario Generale e gli uffici competenti, nel quale l’Istituto ha lamentato l’esiguità delle risorse dedicate dal Comune alla gestione del Museo, specie se rapportate con gli importi pre-riequilibrio finanziario. Si è dunque convenuto di ridurre di qualche mese il periodo dell’affidamento (31 agosto 2024 anziché 31 dicembre 2024) impegnando l’intera somma di 33 mila euro del bilancio 2024 su 8 mesi anziché su 12, in modo da permettere una implementazione dell’attività di valorizzazione e di includere attività di studio e ricerca.