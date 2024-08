Savona, la polemica di Saettone: “Tutti i giorni un gruppo di persone infastidisce i clienti, non ne possiamo più”

Savona. “Siamo presi d’assalto come tutte le estati da persone che vengono a molestare i clienti. Stanno fuori dalla farmacia aspettano che passi un cliente, lo fermano, gli chiedono di comprare qualcosa per loro facendogli vedere il bambino, che in realtà non ha bisogno di nulla”. La polemica viene sollevata da Federico Saettone, titolare dell’omonima farmacia in via Paleocapa.

“Si fanno comprare il latte o l’omogeneizzato, poi tornano indietro con lo scontrino e chiedono di avere i soldi indietro. Sono fastidiosi, poi continuano a stare dentro e girano tra gli scaffali”, racconta una farmacista. Succede da una decina di giorni e si ripete sempre nello stesso periodo da tre anni.

“Tutti i giorni quattro cinque persone – aggiunge Saettone – lunedì addirittura 7-8, anche con i pappagallini”.

Ho chiamato la polizia municipale più volte ma quando sono arrivati ormai era tardi – spiega Saettone -, in un’altra occasione mi è stato detto che non è vietato fare l’elemosina. Va bene, ma non è manco possibile disturbare i clienti, poi qui la gente viene mal volentieri se non cambia la situazione”. E conlcude nella speranza di un intervento: “Speriamo che qualcuno faccia qualcosa”.