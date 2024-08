Savona, la Parrocchia San Bernardo si prepara alla festa patronale

Savona. In questo mese la Parrocchia San Bernardo, nella frazione San Bernardo in Valle, celebrerà la sua festa patronale. Nei giorni della ricorrenza saranno distribuite angurie e bibite, il cui ricavato sarà destinato alla comunità, e ci sarà una pesca di beneficenza a favore dell’Unione Sportiva Letimbro. Il 22, 23 e 24 agosto alle ore 20 in chiesa si canteranno i vespri, cui seguiranno alcuni eventi.

Giovedì 22 agosto si terrà l’omaggio floreale all’effige del santo: i fedeli sono invitati a portare fiori da offrire presso la “cassa”. A seguire ci saranno la visita guidata alla parrocchiale dal titolo “Non sembrava più chiesa di villa, bensì di città” e una gara di torte. Venerdì 23 agosto il coro parrocchiale eseguirà un’elevazione musicale. Sabato 24 agosto sono in programma un torneo di calciobalilla e la gara di torte per grandi e piccini.

Domenica 25 agosto alle ore 18 in chiesa il parroco don Camillo Podda presiederà la messa solenne, animata dal coro parrocchiale e seguita dalla processione fino al Santuario Nostra Signora di Misericordia con la venerata effige e la sacra reliquia del patrono. Parteciperà una rappresentanza delle confraternite. I fedeli residenti lungo il percorso sono invitati ad addobbare finestre e balconi con luci e drappi. Al rientro la benedizione solenne con la reliquia.

I festeggiamenti si chiuderanno con una cena a buffet dal ricco menù, comprensivo di vino, acqua e caffè. Per informazioni e prenotazioni entro e non oltre martedì 20 agosto occorre contattare Flavia al numero di cellulare 3477342367. La partecipazione alla cena prevede un’offerta minima di 15 €.