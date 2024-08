Savona. Prosegue l’azione di pulizia e di sfalcio delle erbacce che crescono ai bordi della strada, in via alla Strà, sulle immediate alture di Savona, da parte dei residenti.

Non è la prima volta che gli abitanti decidono di pulirsi la via in autonomia. Muniti di decespugliatore, l’ultimo intervento è stato realizzato mercoledì pomeriggio da due residenti.

“Siamo esasperati e non sappiamo cosa fare. Il Comune non interviene e noi ci sentiamo completamente abbandonati”.